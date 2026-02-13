https://1prime.ru/20260213/yuan-867458982.html

Курс юаня на Московской бирже вырос до 11,10 рубля

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю вырос по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,10 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 8 копеек и составил 11,10 рубля. Юань за рабочую неделю снизился на 4 копейки, диапазон колебаний при этом составил 11,08-11,21 рубля.

рынок, россия, торги, юань