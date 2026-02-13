Юань на Мосбирже упал к рублю перед выходными

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайский юань
2026-02-13T21:40+0300
2026-02-13T21:40+0300
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в конце рабочей недели упал, усилив снижение во второй половине дня - после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 8 копеек и составил 11,10 рубля. Курсовой коридор составил 11,08-11,18 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,65 рубля. Рубль на подъеме Юань на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу снижался. Инвесторы оценивали пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых. Однако проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, отметил ЦБ. "Снижение "ключа" снизит потребность экспортеров в продаже дополнительных объемов валюты для обслуживания рублевого долга. С другой стороны, шаг снижения небольшой, а в марте возможна монетарная пауза. Реальные процентные ставки остаются высокими, как и склонность населения к сбережениям в рублях", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.09 мск повышалась на 0,6%, до 67,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,9 пункта. Прогнозы В течение недели позиции рубля были стабильными, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Ослаблению рубля препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России, сезонно сдержанная динамика импорта и оттока капитала. В условиях продолжения дипломатического процесса курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 рублей, юаня - 10,8-11,5 рубля", - добавляет она. Курсы валют вряд ли сильно изменятся до конца первого квартала, тем не менее к началу весны доллар поднимется к 80 рублям, а юань к 11,5 рубля, рассчитывает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочно спрос на юаневую ликвидность может быть выше обычного в свете недельных праздничных каникул в КНР. На будущей неделе рублевые активы могут реагировать на результаты нового раунда переговоров по Украине 17-18 числа. Ориентиры на ближайшую перспективу - 76,5-78,5 рубля за доллар и 11-11,4 рубля за юань", - добавляет он.
МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к рублю в конце рабочей недели упал, усилив снижение во второй половине дня - после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 8 копеек и составил 11,10 рубля. Курсовой коридор составил 11,08-11,18 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,65 рубля.
Рубль на подъеме

Юань на Мосбирже по отношению к рублю в пятницу снижался. Инвесторы оценивали пятничное решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
Однако проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Инфляционные ожидания в России сохраняются на повышенном уровне, это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Денежно-кредитные условия в России смягчились, но остаются жесткими, отметил ЦБ.
"Снижение "ключа" снизит потребность экспортеров в продаже дополнительных объемов валюты для обслуживания рублевого долга. С другой стороны, шаг снижения небольшой, а в марте возможна монетарная пауза. Реальные процентные ставки остаются высокими, как и склонность населения к сбережениям в рублях", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.09 мск повышалась на 0,6%, до 67,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,9 пункта.

Прогнозы

В течение недели позиции рубля были стабильными, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Ослаблению рубля препятствуют относительно высокое предложение валюты со стороны Минфина и Банка России, сезонно сдержанная динамика импорта и оттока капитала. В условиях продолжения дипломатического процесса курс доллара может находиться в диапазоне 75-80 рублей, юаня - 10,8-11,5 рубля", - добавляет она.
Курсы валют вряд ли сильно изменятся до конца первого квартала, тем не менее к началу весны доллар поднимется к 80 рублям, а юань к 11,5 рубля, рассчитывает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
"Краткосрочно спрос на юаневую ликвидность может быть выше обычного в свете недельных праздничных каникул в КНР. На будущей неделе рублевые активы могут реагировать на результаты нового раунда переговоров по Украине 17-18 числа. Ориентиры на ближайшую перспективу - 76,5-78,5 рубля за доллар и 11-11,4 рубля за юань", - добавляет он.
