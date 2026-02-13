Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом - 13.02.2026
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом
Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest. | 13.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-13T17:48+0300
2026-02-13T17:48+0300
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest. "Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", — говорится в материале.Согласно данным издания, в конце января во время трехсторонней встречи в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского президента Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил "укрепить безопасность" в этом стратегически важном регионе, называемом "ахиллесовой пятой" альянса. Уточняется, что прибалтийская страна уже выделила 100 миллионов евро для создания нового учебного полигона на уровне бригады в Капчяместисе, расположенном в самом сердце Сувалкского коридора. "Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы", — сообщается в публикации.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед заседанием министров обороны стран-членов 12 февраля отметил, что ответ альянса будет крайне мощным, если Россия попытается блокировать Сувалкский коридор. В Совете Федерации рекомендовали Рютте прекратить "героическую борьбу" с созданными им самим угрозами. Сувалкский коридор представляет собой участок длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, который также примыкает к Калининградской области России и Беларуси.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
литва, вильнюс, польша, кароль навроцкий, совет федерации, владимир зеленский, the national interest, марк рютте, нато
ЛИТВА, Вильнюс, ПОЛЬША, Кароль Навроцкий, Совет Федерации, Владимир Зеленский, The National Interest, Марк Рютте, НАТО
17:48 13.02.2026
 
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом

TNI: Польша и Литва планируют создание совместного полигона в Сувалкском коридоре

© РИА Новости . Оксана Джадан
Военнослужащие НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Военнослужащие НАТО . Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest.
"Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", — говорится в материале.
Российские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
"Они придут раньше!" В США сделали дерзкое заявление о войне с Россией
11 февраля, 22:02
Согласно данным издания, в конце января во время трехсторонней встречи в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского президента Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил "укрепить безопасность" в этом стратегически важном регионе, называемом "ахиллесовой пятой" альянса.
Уточняется, что прибалтийская страна уже выделила 100 миллионов евро для создания нового учебного полигона на уровне бригады в Капчяместисе, расположенном в самом сердце Сувалкского коридора.
"Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы", — сообщается в публикации.
Бронемашины США Bradleys M2A3 - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
На Западе рассказали, что устроили США рядом с Калининградом
3 февраля, 14:53
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед заседанием министров обороны стран-членов 12 февраля отметил, что ответ альянса будет крайне мощным, если Россия попытается блокировать Сувалкский коридор.
В Совете Федерации рекомендовали Рютте прекратить "героическую борьбу" с созданными им самим угрозами.
Сувалкский коридор представляет собой участок длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, который также примыкает к Калининградской области России и Беларуси.
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
Генсек НАТО поддержал идею Макрона о контактах с Москвой
Вчера, 17:45
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЛИТВАВильнюсПОЛЬШАКароль НавроцкийСовет ФедерацииВладимир ЗеленскийThe National InterestМарк РюттеНАТО
 
 
