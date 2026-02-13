https://1prime.ru/20260213/zapad-867455204.html

"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом

"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом

Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest. | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T17:48+0300

2026-02-13T17:48+0300

2026-02-13T17:48+0300

литва

вильнюс

польша

кароль навроцкий

совет федерации

владимир зеленский

the national interest

марк рютте

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest. "Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", — говорится в материале.Согласно данным издания, в конце января во время трехсторонней встречи в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского президента Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил "укрепить безопасность" в этом стратегически важном регионе, называемом "ахиллесовой пятой" альянса. Уточняется, что прибалтийская страна уже выделила 100 миллионов евро для создания нового учебного полигона на уровне бригады в Капчяместисе, расположенном в самом сердце Сувалкского коридора. "Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы", — сообщается в публикации.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед заседанием министров обороны стран-членов 12 февраля отметил, что ответ альянса будет крайне мощным, если Россия попытается блокировать Сувалкский коридор. В Совете Федерации рекомендовали Рютте прекратить "героическую борьбу" с созданными им самим угрозами. Сувалкский коридор представляет собой участок длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, который также примыкает к Калининградской области России и Беларуси.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260211/rossiya-867397106.html

https://1prime.ru/20260203/kaliningrad-867151183.html

https://1prime.ru/20260212/nato-867424148.html

литва

вильнюс

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

литва, вильнюс, польша, кароль навроцкий, совет федерации, владимир зеленский, the national interest, марк рютте, нато