"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом - 13.02.2026, ПРАЙМ
"Ахиллесова пята". СМИ рассказали, что задумал Запад рядом с Калининградом
Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest. | 13.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Польша и Литва объявили о намерении создать учебный полигон в Сувалкском коридоре рядом с Калининградской областью, сообщает The National Interest. "Появится огромный совместный трансграничный учебный полигон, который фактически превратит Сувалкский коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками", — говорится в материале.Согласно данным издания, в конце января во время трехсторонней встречи в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского и польского президента Кароля Навроцкого президент Литвы Гитанас Науседа предложил "укрепить безопасность" в этом стратегически важном регионе, называемом "ахиллесовой пятой" альянса. Уточняется, что прибалтийская страна уже выделила 100 миллионов евро для создания нового учебного полигона на уровне бригады в Капчяместисе, расположенном в самом сердце Сувалкского коридора. "Новизна предложения Литвы заключается в том, что это будет как бы приглашением Польше расширить объект так, чтобы он располагался по обе стороны границы", — сообщается в публикации.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед заседанием министров обороны стран-членов 12 февраля отметил, что ответ альянса будет крайне мощным, если Россия попытается блокировать Сувалкский коридор. В Совете Федерации рекомендовали Рютте прекратить "героическую борьбу" с созданными им самим угрозами. Сувалкский коридор представляет собой участок длиной около 100 километров на границе между Литвой и Польшей, который также примыкает к Калининградской области России и Беларуси.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
