https://1prime.ru/20260213/zelenskiy-867462239.html

"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском

"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском - 13.02.2026, ПРАЙМ

"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском

Если бы Владимир Зеленский был уверен в своей победе на президентских выборах на Украине, он бы давно их организовал, написал депутат Верховной рады Артем... | 13.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-13T21:23+0300

2026-02-13T21:23+0300

2026-02-13T21:23+0300

спецоперация на украине

украина

сша

белоруссия

владимир зеленский

дональд трамп

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Если бы Владимир Зеленский был уверен в своей победе на президентских выборах на Украине, он бы давно их организовал, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.Депутат подчеркнул, что признание результатов украинских выборов со стороны России и Белоруссии "имеет ключевое значение", тогда как одобрение только Западом "не решает вопрос реальной легализации власти".Ранее газета Financial Times сообщала, что Зеленский может 24 февраля объявить о намерениях провести президентские выборы и референдум по мирному урегулированию на Украине. Однако позже Зеленский опроверг эти заявления и продолжил выдвигать условия для проведения выборов.В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп указывал на необходимость выборов на Украине. Он называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг снизился до 4%.После комментариев американского президента Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявил о своей готовности к проведению выборов, но потребовал обеспечения безопасности от США и европейских союзников.В Кремле подчеркнули, что пока рано говорить о слухах о возможных выборах президента на Украине. Продолжается обмен информацией через прессу со ссылкой на неназванные источники.

https://1prime.ru/20260125/ukraina-866888780.html

https://1prime.ru/20260126/rossiya-866924337.html

https://1prime.ru/20260212/rossiya-867429387.html

украина

сша

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, белоруссия, владимир зеленский, дональд трамп, рада