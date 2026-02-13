"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Дмитрук: если бы Зеленский был уверен в победе на выборах, то давно бы их провел
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Если бы Владимир Зеленский был уверен в своей победе на президентских выборах на Украине, он бы давно их организовал, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.
Депутат подчеркнул, что признание результатов украинских выборов со стороны России и Белоруссии "имеет ключевое значение", тогда как одобрение только Западом "не решает вопрос реальной легализации власти".
Ранее газета Financial Times сообщала, что Зеленский может 24 февраля объявить о намерениях провести президентские выборы и референдум по мирному урегулированию на Украине. Однако позже Зеленский опроверг эти заявления и продолжил выдвигать условия для проведения выборов.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп указывал на необходимость выборов на Украине. Он называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг снизился до 4%.
После комментариев американского президента Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявил о своей готовности к проведению выборов, но потребовал обеспечения безопасности от США и европейских союзников.
В Кремле подчеркнули, что пока рано говорить о слухах о возможных выборах президента на Украине. Продолжается обмен информацией через прессу со ссылкой на неназванные источники.
