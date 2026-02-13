Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском - 13.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
спецоперация на украине
украина
сша
белоруссия
владимир зеленский
дональд трамп
рада
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Если бы Владимир Зеленский был уверен в своей победе на президентских выборах на Украине, он бы давно их организовал, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.Депутат подчеркнул, что признание результатов украинских выборов со стороны России и Белоруссии "имеет ключевое значение", тогда как одобрение только Западом "не решает вопрос реальной легализации власти".Ранее газета Financial Times сообщала, что Зеленский может 24 февраля объявить о намерениях провести президентские выборы и референдум по мирному урегулированию на Украине. Однако позже Зеленский опроверг эти заявления и продолжил выдвигать условия для проведения выборов.В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп указывал на необходимость выборов на Украине. Он называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг снизился до 4%.После комментариев американского президента Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявил о своей готовности к проведению выборов, но потребовал обеспечения безопасности от США и европейских союзников.В Кремле подчеркнули, что пока рано говорить о слухах о возможных выборах президента на Украине. Продолжается обмен информацией через прессу со ссылкой на неназванные источники.
украина
сша
белоруссия
украина, сша, белоруссия, владимир зеленский, дональд трамп, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рада
21:23 13.02.2026
 
"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском

Дмитрук: если бы Зеленский был уверен в победе на выборах, то давно бы их провел

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Если бы Владимир Зеленский был уверен в своей победе на президентских выборах на Украине, он бы давно их организовал, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

"Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит потому, что риски слишком высоки — и политические, и личные", — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление о России
25 января, 20:47
Депутат подчеркнул, что признание результатов украинских выборов со стороны России и Белоруссии "имеет ключевое значение", тогда как одобрение только Западом "не решает вопрос реальной легализации власти".

Ранее газета Financial Times сообщала, что Зеленский может 24 февраля объявить о намерениях провести президентские выборы и референдум по мирному урегулированию на Украине. Однако позже Зеленский опроверг эти заявления и продолжил выдвигать условия для проведения выборов.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2026
"Вели себя плохо". В США высказались о переговорах России и Украины
26 января, 22:43
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп указывал на необходимость выборов на Украине. Он называл Зеленского "диктатором без выборов" и утверждал, что его рейтинг снизился до 4%.

После комментариев американского президента Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявил о своей готовности к проведению выборов, но потребовал обеспечения безопасности от США и европейских союзников.

В Кремле подчеркнули, что пока рано говорить о слухах о возможных выборах президента на Украине. Продолжается обмен информацией через прессу со ссылкой на неназванные источники.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2026
"Россия проигрывает". Заявление Каллас об Украине ужаснуло журналиста
Вчера, 21:51
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАБЕЛОРУССИЯВладимир ЗеленскийДональд ТрампРада
 
 
