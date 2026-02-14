Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе - 14.02.2026
Спецоперация на Украине
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе - 14.02.2026, ПРАЙМ
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Между Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу, пишет издание "Страна". В материале ссылаются на информацию журналиста... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T12:07+0300
2026-02-14T12:07+0300
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Между Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу, пишет издание "Страна". В материале ссылаются на информацию журналиста Саймона Шустера о том, что часть ближайшего окружения главы киевского режима не согласна с его позицией не уступать территории."И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны", — говорится в публикации. При этом издание пишет, что это возможно только в случае серьезного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев. Глава Белого дома заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".
12:07 14.02.2026
 
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе

Между Зеленским и его окружением произошел раскол из-за Донбасса

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Между Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу, пишет издание "Страна".

В материале ссылаются на информацию журналиста Саймона Шустера о том, что часть ближайшего окружения главы киевского режима не согласна с его позицией не уступать территории.
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
7 февраля, 12:52
"И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны", — говорится в публикации.

При этом издание пишет, что это возможно только в случае серьезного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев.

Глава Белого дома заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".
Заявление США о Буданове* вывело из себя Киев, пишут СМИ
29 января, 13:47
29 января, 13:47
 
Спецоперация на Украине
 
 
