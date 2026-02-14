https://1prime.ru/20260214/donbass-867475769.html

На Украине сделали громкое заявление о Донбассе

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Между Владимиром Зеленским и его окружением произошел раскол из-за позиции по Донбассу, пишет издание "Страна". В материале ссылаются на информацию журналиста Саймона Шустера о том, что часть ближайшего окружения главы киевского режима не согласна с его позицией не уступать территории."И это делает не нулевой вероятность того, что изменится позиция Киева по самому спорному вопросу (вывод войск из Донбасса), решение которого и тормозит договоренности о завершении войны", — говорится в публикации. При этом издание пишет, что это возможно только в случае серьезного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев. Глава Белого дома заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".

