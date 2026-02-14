В Донецке около 1500 абонентов остались без света из-за аварии

https://1prime.ru/20260214/donetsk-867472622.html

Электроэнергию восстанавливают 1500 абонентам Донецка после отключения девяти трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 14.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Электроэнергию восстанавливают 1500 абонентам Донецка после отключения девяти трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что по информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском районе произошло аварийное отключение девяти трансформаторных подстанций. "Без электроэнергии остаются 1500 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

