https://1prime.ru/20260214/donetsk-867472622.html
В Донецке около 1500 абонентов остались без света из-за аварии
В Донецке около 1500 абонентов остались без света из-за аварии - 14.02.2026, ПРАЙМ
В Донецке около 1500 абонентов остались без света из-за аварии
Электроэнергию восстанавливают 1500 абонентам Донецка после отключения девяти трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T09:15+0300
2026-02-14T09:15+0300
2026-02-14T09:15+0300
происшествия
донецк
электроэнергия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861513783_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_056c2d811192ab3e611602dddd01d2ba.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Электроэнергию восстанавливают 1500 абонентам Донецка после отключения девяти трансформаторных подстанций, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что по информации АО "Юго-Западная Электросетевая Компания" "Донецкэнерго", в Пролетарском районе произошло аварийное отключение девяти трансформаторных подстанций. "Без электроэнергии остаются 1500 абонентов. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
донецк
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861513783_331:0:2998:2000_1920x0_80_0_0_d986168334e9925f4512b82a3b79e584.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, электроэнергия, россия
Происшествия, Донецк, электроэнергия, РОССИЯ
В Донецке около 1500 абонентов остались без света из-за аварии
Мэр Кулемзин: 1500 абонентов в Донецке остаются без электричества после аварии