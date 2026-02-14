Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ING прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции до 28 процентов
ING прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции до 28 процентов
ING прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции до 28 процентов
2026-02-14T06:24+0300
2026-02-14T06:55+0300
АНКАРА, 14 фев - ПРАЙМ. Банковская группа ING Group прогнозирует снижение ключевой ставки Центрального банка Турции до 28 процентов к концу года, на мартовском заседании регулятора, по оценке аналитиков, возможно сокращение ставки на 100 базисных пунктов, пишет турецкая деловая газета Dünya со ссылкой на отчет банка. Ранее источник РИА Новости в одном из государственных банков Турции сообщал, что финансовые рынки сосредоточены на ожиданиях сохранения учётной ставки на прежнем уровне из-за всё ещё высоких инфляционных показателей. По его словам, сохраняющиеся ценовые риски заставляют участников рынка рассматривать перерыв в процессе снижения ставки рефинансирования как базовый сценарий. "Аналитики ING считают, что такой подход сохраняет возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов в марте, однако не исключают и временной паузы в зависимости от макроэкономических условий. В этом случае регулятор может пересмотреть данные по инфляции и обновить прогноз перед принятием решений на последующих заседаниях. В базовом сценарии ING ожидает, что к концу года ключевая ставка снизится до 28%, что предполагает постепенный переход от жёсткой денежно-кредитной политики к более контролируемому смягчению. При этом в отчёте подчёркивается, что риски для прогноза остаются повышательными. Более высокая, чем ожидалось, инфляция, ухудшение ценового поведения или внутренние и внешние шоки могут привести к сохранению ставки на более высоком уровне", - говорится в публикации издания. ING Group - международная финансовая корпорация со штаб-квартирой в Нидерландах, входящая в число крупнейших банков Европы. Группа предоставляет банковские и инвестиционные услуги в более чем 40 странах и регулярно публикует макроэкономические прогнозы по развивающимся рынкам, включая Турцию. В Турции наблюдается рост цен после того, как Центральный банк Турции по итогам заседания комитета по денежно-кредитной 23 января политике снизил учётную ставку до 37% с прежних 38%. При этом большинство экономистов ожидали более резкого шага - снижения на 1,5 процентного пункта. Решение Центрального банка Турции об умеренном снижении ключевой ставки связано с обеспокоенностью регулятора прогнозами по инфляции, которая в ближайшие месяцы может вновь пойти вверх, такое мнение ранее высказала РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор. Очередное заседание комитета денежно-кредитной политики ЦБ Турции по ключевой ставке запланировано на 12 марта.
Банки, Финансы, Экономика, ТУРЦИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, центральные банки, Центральный банк, ING
06:24 14.02.2026 (обновлено: 06:55 14.02.2026)
 
ING прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции до 28 процентов

Dünya: ING прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции до 28 процентов к концу года

АНКАРА, 14 фев - ПРАЙМ. Банковская группа ING Group прогнозирует снижение ключевой ставки Центрального банка Турции до 28 процентов к концу года, на мартовском заседании регулятора, по оценке аналитиков, возможно сокращение ставки на 100 базисных пунктов, пишет турецкая деловая газета Dünya со ссылкой на отчет банка.
Ранее источник РИА Новости в одном из государственных банков Турции сообщал, что финансовые рынки сосредоточены на ожиданиях сохранения учётной ставки на прежнем уровне из-за всё ещё высоких инфляционных показателей. По его словам, сохраняющиеся ценовые риски заставляют участников рынка рассматривать перерыв в процессе снижения ставки рефинансирования как базовый сценарий.
"Аналитики ING считают, что такой подход сохраняет возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов в марте, однако не исключают и временной паузы в зависимости от макроэкономических условий. В этом случае регулятор может пересмотреть данные по инфляции и обновить прогноз перед принятием решений на последующих заседаниях. В базовом сценарии ING ожидает, что к концу года ключевая ставка снизится до 28%, что предполагает постепенный переход от жёсткой денежно-кредитной политики к более контролируемому смягчению. При этом в отчёте подчёркивается, что риски для прогноза остаются повышательными. Более высокая, чем ожидалось, инфляция, ухудшение ценового поведения или внутренние и внешние шоки могут привести к сохранению ставки на более высоком уровне", - говорится в публикации издания.
ING Group - международная финансовая корпорация со штаб-квартирой в Нидерландах, входящая в число крупнейших банков Европы. Группа предоставляет банковские и инвестиционные услуги в более чем 40 странах и регулярно публикует макроэкономические прогнозы по развивающимся рынкам, включая Турцию.
В Турции наблюдается рост цен после того, как Центральный банк Турции по итогам заседания комитета по денежно-кредитной 23 января политике снизил учётную ставку до 37% с прежних 38%. При этом большинство экономистов ожидали более резкого шага - снижения на 1,5 процентного пункта.
Решение Центрального банка Турции об умеренном снижении ключевой ставки связано с обеспокоенностью регулятора прогнозами по инфляции, которая в ближайшие месяцы может вновь пойти вверх, такое мнение ранее высказала РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор.
Очередное заседание комитета денежно-кредитной политики ЦБ Турции по ключевой ставке запланировано на 12 марта.
 
