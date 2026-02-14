ING прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ Турции до 28 процентов

https://1prime.ru/20260214/ing-867469348.html
АНКАРА, 14 фев - ПРАЙМ. Банковская группа ING Group прогнозирует снижение ключевой ставки Центрального банка Турции до 28 процентов к концу года, на мартовском заседании регулятора, по оценке аналитиков, возможно сокращение ставки на 100 базисных пунктов, пишет турецкая деловая газета Dünya со ссылкой на отчет банка. Ранее источник РИА Новости в одном из государственных банков Турции сообщал, что финансовые рынки сосредоточены на ожиданиях сохранения учётной ставки на прежнем уровне из-за всё ещё высоких инфляционных показателей. По его словам, сохраняющиеся ценовые риски заставляют участников рынка рассматривать перерыв в процессе снижения ставки рефинансирования как базовый сценарий. "Аналитики ING считают, что такой подход сохраняет возможность снижения ставки на 100 базисных пунктов в марте, однако не исключают и временной паузы в зависимости от макроэкономических условий. В этом случае регулятор может пересмотреть данные по инфляции и обновить прогноз перед принятием решений на последующих заседаниях. В базовом сценарии ING ожидает, что к концу года ключевая ставка снизится до 28%, что предполагает постепенный переход от жёсткой денежно-кредитной политики к более контролируемому смягчению. При этом в отчёте подчёркивается, что риски для прогноза остаются повышательными. Более высокая, чем ожидалось, инфляция, ухудшение ценового поведения или внутренние и внешние шоки могут привести к сохранению ставки на более высоком уровне", - говорится в публикации издания. ING Group - международная финансовая корпорация со штаб-квартирой в Нидерландах, входящая в число крупнейших банков Европы. Группа предоставляет банковские и инвестиционные услуги в более чем 40 странах и регулярно публикует макроэкономические прогнозы по развивающимся рынкам, включая Турцию. В Турции наблюдается рост цен после того, как Центральный банк Турции по итогам заседания комитета по денежно-кредитной 23 января политике снизил учётную ставку до 37% с прежних 38%. При этом большинство экономистов ожидали более резкого шага - снижения на 1,5 процентного пункта. Решение Центрального банка Турции об умеренном снижении ключевой ставки связано с обеспокоенностью регулятора прогнозами по инфляции, которая в ближайшие месяцы может вновь пойти вверх, такое мнение ранее высказала РИА Новости турецкий финансовый аналитик Озлем Текиндор. Очередное заседание комитета денежно-кредитной политики ЦБ Турции по ключевой ставке запланировано на 12 марта.
