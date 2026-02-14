Россия планирует поставить Киргизии почти полтора миллиона тонн ГСМ

https://1prime.ru/20260214/kirgiziya-867475501.html

Россия планирует поставить Киргизии в 2026 году почти полтора миллиона тонн ГСМ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов. | 14.02.2026, ПРАЙМ

БИШКЕК, 14 фев – ПРАЙМ. Россия планирует поставить Киргизии в 2026 году почти полтора миллиона тонн ГСМ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов. "Индикативный баланс поставок на 2026 год был ранее согласован на уровне 2025 года. Он включает в себя 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива, 150 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тысяч тонн нефти и 60 тысяч тонн нефтяного битума", - заявил дипломат. По словам Вакунова, в то же время предусмотрена возможность корректировки значений в зависимости от нужд Киргизии.

