Россия планирует поставить Киргизии почти полтора миллиона тонн ГСМ - 14.02.2026
Россия планирует поставить Киргизии почти полтора миллиона тонн ГСМ
Россия планирует поставить Киргизии в 2026 году почти полтора миллиона тонн ГСМ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.
БИШКЕК, 14 фев – ПРАЙМ. Россия планирует поставить Киргизии в 2026 году почти полтора миллиона тонн ГСМ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов. "Индикативный баланс поставок на 2026 год был ранее согласован на уровне 2025 года. Он включает в себя 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива, 150 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тысяч тонн нефти и 60 тысяч тонн нефтяного битума", - заявил дипломат. По словам Вакунова, в то же время предусмотрена возможность корректировки значений в зависимости от нужд Киргизии.
россия, мировая экономика, киргизия, рф, бишкек
Энергетика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, РФ, Бишкек
12:01 14.02.2026
 
Россия планирует поставить Киргизии почти полтора миллиона тонн ГСМ

Установки подготовки и перекачки нефти. Архивное фото
БИШКЕК, 14 фев – ПРАЙМ. Россия планирует поставить Киргизии в 2026 году почти полтора миллиона тонн ГСМ, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.
"Индикативный баланс поставок на 2026 год был ранее согласован на уровне 2025 года. Он включает в себя 650 тысяч тонн бензина и 550 тысяч тонн дизельного топлива, 150 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей, 50 тысяч тонн нефти и 60 тысяч тонн нефтяного битума", - заявил дипломат.
По словам Вакунова, в то же время предусмотрена возможность корректировки значений в зависимости от нужд Киргизии.
 
ЭнергетикаРОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯРФБишкек
 
 
