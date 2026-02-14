Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Громкое заявление Мерца о России поразило Запад - 14.02.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Громкое заявление Мерца о России поразило Запад
Громкое заявление Мерца о России поразило Запад
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину. Об этом он... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T10:03+0300
2026-02-14T10:03+0300
спецоперация на украине
украина
запад
германия
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину. Об этом он написал в соцсети X. "Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы", — говорится в публикации.Так политик прокомментировал заявление канцлера, что конфликт на Украине якобы закончится, когда Россия будет истощена.Накануне Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
украина
запад
германия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц
10:03 14.02.2026
 
Громкое заявление Мерца о России поразило Запад

Мема после слов Мерца о России призвал Германию перестать вооружать Украину

© CC BY 2.0 / European People's Party Фридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о России призвал Берлин перестать вооружать Украину. Об этом он написал в соцсети X.

"Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы", — говорится в публикации.
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
Так политик прокомментировал заявление канцлера, что конфликт на Украине якобы закончится, когда Россия будет истощена.

Накануне Мерц заявил, что начал обсуждения с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.
Зеленский дерзко высказался о Путине
30 января, 11:48
Зеленский дерзко высказался о Путине
30 января, 11:48
 
Спецоперация на Украине УКРАИНА ЗАПАД ГЕРМАНИЯ Фридрих Мерц
 
 
