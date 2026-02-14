https://1prime.ru/20260214/neft-867485699.html
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ - 14.02.2026, ПРАЙМ
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ
США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров,... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14
2026-02-14T23:31+0300
2026-02-14T23:31+0300
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "По словам двух осведомленных американских чиновников, президент (США Дональд – ред.) Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю", - сообщается в материале. Экономическое давление будет идти параллельно усилению американского военного присутствия на Ближнем Востоке и переговорам, отмечает портал. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. Состав иранской группы переговорщиков на встрече будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ
