Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260214/neft-867485699.html
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ - 14.02.2026, ПРАЙМ
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ
США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров,... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T23:31+0300
2026-02-14T23:31+0300
энергетика
нефть
сша
тегеран
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. "По словам двух осведомленных американских чиновников, президент (США Дональд – ред.) Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю", - сообщается в материале. Экономическое давление будет идти параллельно усилению американского военного присутствия на Ближнем Востоке и переговорам, отмечает портал. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве. Состав иранской группы переговорщиков на встрече будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
https://1prime.ru/20260213/neft-867462904.html
сша
тегеран
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, тегеран, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, стив уиткофф
Энергетика, Нефть, США, Тегеран, ИРАН, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф
23:31 14.02.2026
 
США хотят усилить давление на иранскую нефть ради сделки, пишут СМИ

Axios: США планируют усилить давление на иранскую нефть для достижения сделки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. США планируют усилить давление на иранскую нефть, в частности в отношении поставок в КНР, для достижения сделки с Тегераном в свете предстоящих переговоров, утверждает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"По словам двух осведомленных американских чиновников, президент (США Дональд – ред.) Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме в среду договорились о том, что США усилят экономическое давление на Иран, в основном в части продажи нефти Китаю", - сообщается в материале.
Экономическое давление будет идти параллельно усилению американского военного присутствия на Ближнем Востоке и переговорам, отмечает портал.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на источник передало, что делегация США, включая спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера, встретится с иранской стороной 17 февраля в Женеве.
Состав иранской группы переговорщиков на встрече будет таким же, как и в прежнем раунде переговоров, который ранее состоялся в Омане, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко "второй фазе" действий, которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2026
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
Вчера, 21:43
 
ЭнергетикаНефтьСШАТегеранИРАНДональд ТрампБиньямин НетаньяхуСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала