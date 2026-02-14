Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260214/oruzhie-867468773.html
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россия значительно превосходит Украину по части военной авиации и артиллерийских систем, пишет журнал Military Watch Magazine."Значительная разница в способности двух стран наносить удары с использованием истребительной авиации, артиллерии, реактивных артиллерийских систем и тактических ракетных комплексов является основным фактором в пользу российских Вооруженных сил", — говорится в материале. Как отмечает издание, постоянное развитие в данной области позволяет российским силам эффективно поражать объекты украинского оборонного комплекса и предоставляет им стратегическое преимущество в различных военных операциях. "Быстрое расширение производства ракет для комплексов "Искандер-М", выпускаемых в нескольких вариантах, позволило системе играть все более важную роль в операциях и использоваться различными новыми способами, такими как нанесение "двойных ударов"", — поясняет автор. В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении одного массированного и шести групповых ударов по объектам украинской оборонной и энергетической инфраструктуры, а также по вооружённым силам страны. С октября на Украине начались постоянные отключения электричества в связи с поломками в коммунальных системах. В январе там ввели режим чрезвычайного положения. Руководитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщал о значительном дефиците в энергосистеме страны, который остаётся нерешённым. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно подчеркивал критическое положение с обеспечением электро- и водоснабжением, призывая жителей столицы по возможности выехать из города.
06:00 14.02.2026 (обновлено: 06:01 14.02.2026)
 
"Значительная разница в способности двух стран наносить удары с использованием истребительной авиации, артиллерии, реактивных артиллерийских систем и тактических ракетных комплексов является основным фактором в пользу российских Вооруженных сил", — говорится в материале.
Как отмечает издание, постоянное развитие в данной области позволяет российским силам эффективно поражать объекты украинского оборонного комплекса и предоставляет им стратегическое преимущество в различных военных операциях.
"Быстрое расширение производства ракет для комплексов "Искандер-М", выпускаемых в нескольких вариантах, позволило системе играть все более важную роль в операциях и использоваться различными новыми способами, такими как нанесение "двойных ударов"", — поясняет автор.
В пятницу Минобороны России сообщило о нанесении одного массированного и шести групповых ударов по объектам украинской оборонной и энергетической инфраструктуры, а также по вооружённым силам страны.
С октября на Украине начались постоянные отключения электричества в связи с поломками в коммунальных системах. В январе там ввели режим чрезвычайного положения.
Руководитель "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщал о значительном дефиците в энергосистеме страны, который остаётся нерешённым. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно подчеркивал критическое положение с обеспечением электро- и водоснабжением, призывая жителей столицы по возможности выехать из города.
