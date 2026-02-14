https://1prime.ru/20260214/otdykh-867473877.html

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте - 14.02.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на море в марте

Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на море в марте стали Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий... | 14.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-14T10:10+0300

2026-02-14T10:10+0300

2026-02-14T10:10+0300

туризм

бизнес

россия

таиланд

вьетнам

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0e/867473708_0:68:2000:1193_1920x0_80_0_0_9b16ece59c3e1232447511908e2a6445.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на море в марте стали Таиланд, Вьетнам и ОАЭ, рассказали РИА Новости в сервисе планирования путешествий OneTwoTrip. "Возглавляет список Таиланд, где отели уже забронировали 10,9% туристов. Март — это конец высокого сезона, когда в стране жарко (порядка 30 градусов) и пока достаточно сухо, вода теплая, а туристов уже чуть меньше, чем зимой", - отметили в сервисе, опираясь на данные по бронированиям отелей россиянами на март. Билет из России в Таиланд и обратно в начале весны в среднем стоит порядка 65 тысяч рублей, а номер в отеле — около 10 тысяч рублей в сутки. На втором месте с долей 5,4% расположился Вьетнам, где до начала мая сохраняется комфортная солнечная погода без дождей и ветров. Перелет во Вьетнам из России и обратно стоит около 87,7 тысяч рублей, а номер в отеле — 8,6 тысячи в сутки. "На третьем месте - ОАЭ: на любимую многими российскими туристами страну приходится 5,2% от всех заказов отелей за рубежом. Туда можно улететь примерно за 40 тысяч рублей, а номер в отеле обойдется в 27,8 тысячи рублей", - указали в сервисе. В пятерку популярных направлений также вошла Индонезия. На Бали в марте заканчивается сезон дождей, и уже к середине месяца устанавливается идеальная погода для пляжного отдыха. Стоимость перелета весной в среднем составляет 73,6 тысячи рублей, а номер в отеле обойдется в 9,2 тысячи рублей в сутки. Замыкает топ-5 Индия, где близится к завершению сухой сезон. "На популярном Гоа стоит довольно сильная жара (до 35 градусов), вода очень теплая, а дождей почти не бывает, но влажность воздуха уже начинает расти. Билет из России и обратно в марте обойдется примерно в 56,8 тысячи рублей, а номер в отеле можно забронировать в среднем за 13,9 рублей в сутки. В десятке популярных направлений также Филиппины, Малайзия, Египет, Мальдивы и Оман.

https://1prime.ru/20260202/rossiyane-867117024.html

таиланд

вьетнам

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, таиланд, вьетнам, оаэ