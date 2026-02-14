https://1prime.ru/20260214/sanktsii-867471918.html
Аналитики оценили последствия криптовалютных санкций ЕС против России
Аналитики оценили последствия криптовалютных санкций ЕС против России - 14.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики оценили последствия криптовалютных санкций ЕС против России
Планируемый ЕС запрет на российские криптоплатформы и операции с их использованием может привести к росту комиссий за переводы, но в целом эти ограничения не... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T08:46+0300
2026-02-14T08:46+0300
2026-02-14T08:46+0300
экономика
финансы
россия
киргизия
европа
урсула фон дер ляйен
александр потавин
ес
финам
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/17/828411700_0:134:3164:1914_1920x0_80_0_0_660a75d7cd7a8cfa8abf4184d5c401c9.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Планируемый ЕС запрет на российские криптоплатформы и операции с их использованием может привести к росту комиссий за переводы, но в целом эти ограничения не нанесут удар по российскому бизнесу, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. Вскоре после этого Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex - платформы для торговли стейблкоином A7A5, зарегистрированной в Киргизии. В начале февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС ужесточить санкции против России в сфере криптовалют. Как сообщала газета Financial Times, ознакомившись с документом, Евросоюз планирует запретить взаимодействие с российскими компаниями, оказывающими услуги в сфере криптоактивов, а также ограничить использование разработанных в России платформ для перевода и обмена криптовалютой. "Влияние санкций не будет критическим для всей экономики. Выразится оно может в росте комиссий за совершение криптовалютных операций, поскольку данные сделки будут находиться под еще более пристальным контролем европейских регуляторов", - полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Новые санкции означают, что ЕС усиливает давление на эмитентов стейблкоинов, вынуждая их замораживать все криптокошельки с российским следом, объяснил эксперт. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital добавил, что в основном криптовалюту для совершения международных транзакций используют компании среднего бизнеса, при этом их доля невелика. "Для крупных компаний уровня производителей нефтегазовой продукции крипторынок пока не рассматривается как способ совершения транзакций. Доля среднего бизнеса не так велика, поэтому экономическое влияние будет минимальным, а для среднего бизнеса - это вновь станет очередным вызовом", - заключил Родин. Депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") отметил, что ограничения в отношении российских криптоактивов означают, что Европа не имеет полного контроля над собственной банковской сферой на криптовалютном уровне. "Новый запрет на нас сильно не скажется. Но звучит громко, как это кажется самим европейцам", - заявил депутат.
https://1prime.ru/20260124/kriptovalyuta-866858636.html
https://1prime.ru/20260206/sanktsii-867259887.html
киргизия
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82841/17/828411700_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_e5302e23bb1b78168bda9c00ed21c5e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, киргизия, европа, урсула фон дер ляйен, александр потавин, ес, финам, санкции против рф, криптовалюта, операции с криптовалютой
Экономика, Финансы, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Александр Потавин, ЕС, Финам, санкции против РФ, криптовалюта, операции с криптовалютой
Аналитики оценили последствия криптовалютных санкций ЕС против России
Аналитик Потавин: запрет ЕС на криптоплатформы не ударит по российскому бизнесу
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Планируемый ЕС запрет на российские криптоплатформы и операции с их использованием может привести к росту комиссий за переводы, но в целом эти ограничения не нанесут удар по российскому бизнесу, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики.
В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. Вскоре после этого Евросоюз
в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex - платформы для торговли стейблкоином A7A5, зарегистрированной в Киргизии
.
Аналитик назвал топ-3 криптовалют у российских инвесторов
В начале февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила о планах ЕС ужесточить санкции против России в сфере криптовалют. Как сообщала газета Financial Times
, ознакомившись с документом, Евросоюз планирует запретить взаимодействие с российскими компаниями, оказывающими услуги в сфере криптоактивов, а также ограничить использование разработанных в России платформ для перевода и обмена криптовалютой.
"Влияние санкций не будет критическим для всей экономики. Выразится оно может в росте комиссий за совершение криптовалютных операций, поскольку данные сделки будут находиться под еще более пристальным контролем европейских регуляторов", - полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин
.
Новые санкции означают, что ЕС усиливает давление на эмитентов стейблкоинов, вынуждая их замораживать все криптокошельки с российским следом, объяснил эксперт.
Финансовый советник и основатель Rodin.Capital добавил, что в основном криптовалюту для совершения международных транзакций используют компании среднего бизнеса, при этом их доля невелика.
Глава ЕК призвала оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России
"Для крупных компаний уровня производителей нефтегазовой продукции крипторынок пока не рассматривается как способ совершения транзакций. Доля среднего бизнеса не так велика, поэтому экономическое влияние будет минимальным, а для среднего бизнеса - это вновь станет очередным вызовом", - заключил Родин.
Депутат Госдумы
Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") отметил, что ограничения в отношении российских криптоактивов означают, что Европа
не имеет полного контроля над собственной банковской сферой на криптовалютном уровне. "Новый запрет на нас сильно не скажется. Но звучит громко, как это кажется самим европейцам", - заявил депутат.