Аналитики оценили последствия криптовалютных санкций ЕС против России

Аналитики оценили последствия криптовалютных санкций ЕС против России

2026-02-14T08:46+0300

экономика

финансы

россия

киргизия

европа

урсула фон дер ляйен

александр потавин

ес

финам

санкции против рф

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Планируемый ЕС запрет на российские криптоплатформы и операции с их использованием может привести к росту комиссий за переводы, но в целом эти ограничения не нанесут удар по российскому бизнесу, рассказали опрошенные РИА Новости аналитики. В сентябре прошлого года в России вступил в силу закон, позволяющий в рамках экспериментальных правовых режимов проводить биржевые торги и трансграничные расчеты в криптовалюте. Вскоре после этого Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций ввел ограничения в отношении криптовалютной биржи Grinex - платформы для торговли стейблкоином A7A5, зарегистрированной в Киргизии. В начале февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ЕС ужесточить санкции против России в сфере криптовалют. Как сообщала газета Financial Times, ознакомившись с документом, Евросоюз планирует запретить взаимодействие с российскими компаниями, оказывающими услуги в сфере криптоактивов, а также ограничить использование разработанных в России платформ для перевода и обмена криптовалютой. "Влияние санкций не будет критическим для всей экономики. Выразится оно может в росте комиссий за совершение криптовалютных операций, поскольку данные сделки будут находиться под еще более пристальным контролем европейских регуляторов", - полагает аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. Новые санкции означают, что ЕС усиливает давление на эмитентов стейблкоинов, вынуждая их замораживать все криптокошельки с российским следом, объяснил эксперт. Финансовый советник и основатель Rodin.Capital добавил, что в основном криптовалюту для совершения международных транзакций используют компании среднего бизнеса, при этом их доля невелика. "Для крупных компаний уровня производителей нефтегазовой продукции крипторынок пока не рассматривается как способ совершения транзакций. Доля среднего бизнеса не так велика, поэтому экономическое влияние будет минимальным, а для среднего бизнеса - это вновь станет очередным вызовом", - заключил Родин. Депутат Госдумы Александр Толмачев (фракция "Единая Россия") отметил, что ограничения в отношении российских криптоактивов означают, что Европа не имеет полного контроля над собственной банковской сферой на криптовалютном уровне. "Новый запрет на нас сильно не скажется. Но звучит громко, как это кажется самим европейцам", - заявил депутат.

киргизия

европа

2026

