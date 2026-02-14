В Словакии достаточный запас нефти на фоне остановки поставок по "Дружбе"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
БРАТИСЛАВА, 14 фев - ПРАЙМ. Словакия располагает достаточным объемом нефти на фоне приостановки поставок по "Дружбе", передает словацкое новостное агентство TASR. "У Словакии достаточно запасов нефти и нефтепродуктов в соответствии с европейским и словацким законодательством. Управление государственных резервов готово при согласии правительства выделить необходимый объем этих запасов", - говорится в информации издания в субботу. Уточняется, что 16 февраля будет проведено экстренное заседание специальной комиссии, которая оценит сложившуюся ситуацию и определит дальнейшие действия. "Бесперебойное обеспечение рынка нефтью и нефтяными продуктами для населения и стратегических сфер экономики не находится на данный момент под угрозой", - говорится в сообщении. В пятницу министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
22:18 14.02.2026
 
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
