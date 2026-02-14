Российские военные поразили объекты, используемые в интересах ВСУ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
2026-02-14T13:36+0300
2026-02-14T13:56+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
вс рф
минобороны рф
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. &quot;Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах&quot;, - говорится в сообщении министерства.
13:36 14.02.2026 (обновлено: 13:56 14.02.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах", - говорится в сообщении министерства.

 
Спецоперация на Украине
 
 
