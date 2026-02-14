https://1prime.ru/20260214/svo-867476943.html
Российские военные поразили объекты, используемые в интересах ВСУ
Российские военные поразили объекты, используемые в интересах ВСУ - 14.02.2026, ПРАЙМ
Российские военные поразили объекты, используемые в интересах ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T13:36+0300
2026-02-14T13:36+0300
2026-02-14T13:56+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
вс рф
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_0:89:3083:1823_1920x0_80_0_0_ad46b21956c0d1a884c239a3fae50bad.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах", - говорится в сообщении министерства.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866039640_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_ed9862f99b4b1bb48ea75386a1e87924.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, всу, вс рф, минобороны рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
Российские военные поразили объекты, используемые в интересах ВСУ
ВС России поразили центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ