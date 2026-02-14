https://1prime.ru/20260214/svo-867476943.html

Российские военные поразили объекты, используемые в интересах ВСУ

2026-02-14T13:36+0300

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВС России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации ВСУ, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154-х районах", - говорится в сообщении министерства.

