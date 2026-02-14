https://1prime.ru/20260214/turkmenija-867469183.html

В Туркмении в 2025 году добыча газа составила 76,5 миллиарда кубометров

АШХАБАД, 14 фев - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2025 году составила более 76,5 миллиардов кубометров, добыча нефти - свыше 8,3 миллиона тонн, следует из данных, приведенных председателем государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедовым на расширенном заседании правительства страны по итогам 2025 года. "По итогам 2025 года показатель по добыче природного газа составил 76527,1 миллиона кубометров, нефти - 8382,3 тысячи тонн", - сказал глава госкомстата, чьи слова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан". В 2024 году общий объем добычи газа в республике составил 77,6 миллиарда кубометров, а общий объем добычи нефти - около 8,3 миллиона тонн. Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.

