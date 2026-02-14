https://1prime.ru/20260214/turkmenija-867469183.html
В Туркмении в 2025 году добыча газа составила 76,5 миллиарда кубометров
В Туркмении в 2025 году добыча газа составила 76,5 миллиарда кубометров - 14.02.2026, ПРАЙМ
В Туркмении в 2025 году добыча газа составила 76,5 миллиарда кубометров
Добыча природного газа в Туркмении в 2025 году составила более 76,5 миллиардов кубометров, добыча нефти - свыше 8,3 миллиона тонн, следует из данных,... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T06:18+0300
2026-02-14T06:18+0300
2026-02-14T06:18+0300
энергетика
газ
нефть
туркмения
иран
катар
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867469183.jpg?1771039108
АШХАБАД, 14 фев - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2025 году составила более 76,5 миллиардов кубометров, добыча нефти - свыше 8,3 миллиона тонн, следует из данных, приведенных председателем государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедовым на расширенном заседании правительства страны по итогам 2025 года.
"По итогам 2025 года показатель по добыче природного газа составил 76527,1 миллиона кубометров, нефти - 8382,3 тысячи тонн", - сказал глава госкомстата, чьи слова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
В 2024 году общий объем добычи газа в республике составил 77,6 миллиарда кубометров, а общий объем добычи нефти - около 8,3 миллиона тонн.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.
туркмения
иран
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, нефть, туркмения, иран, катар
Энергетика, Газ, Нефть, ТУРКМЕНИЯ, ИРАН, КАТАР
В Туркмении в 2025 году добыча газа составила 76,5 миллиарда кубометров
Госкомстат Туркмении: добыча газа в 2025 году составила 76,5 миллиарда кубометров
АШХАБАД, 14 фев - ПРАЙМ. Добыча природного газа в Туркмении в 2025 году составила более 76,5 миллиардов кубометров, добыча нефти - свыше 8,3 миллиона тонн, следует из данных, приведенных председателем государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедовым на расширенном заседании правительства страны по итогам 2025 года.
"По итогам 2025 года показатель по добыче природного газа составил 76527,1 миллиона кубометров, нефти - 8382,3 тысячи тонн", - сказал глава госкомстата, чьи слова приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан".
В 2024 году общий объем добычи газа в республике составил 77,6 миллиарда кубометров, а общий объем добычи нефти - около 8,3 миллиона тонн.
Туркмения занимает четвертое место в мире по доказанным запасам природного газа после России, Ирана и Катара. Углеводородные ресурсы республики оцениваются более чем в 71 миллиард тонн нефтяного эквивалента, которые составляют более 20 миллиардов тонн нефти и более 50 триллионов кубометров природного газа.