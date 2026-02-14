Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Произошедшее на переговорах по Украине вызвало удивление в США - 14.02.2026
Спецоперация на Украине
Произошедшее на переговорах по Украине вызвало удивление в США
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. США ударили по Евросоюзу отменой переговоров из-за нереалистичных требований по Украине, написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк Эпископос."Сильное проявление стратегической решимости. Дипломатия на основе консенсуса не положит конец этой войне. Позволять нашим партнерам по ту сторону Атлантики искажать процесс нереалистичными требованиями не помогает Украине", — говорится в публикации.Так аналитик прокомментировал новость, что госсекретарь США Марко Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика.Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
10:06 14.02.2026
 
Произошедшее на переговорах по Украине вызвало удивление в США

Эпископос: США ударили по ЕС из-за нереалистичных требований по Украине

© РИА Новости . Стрингер
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. США ударили по Евросоюзу отменой переговоров из-за нереалистичных требований по Украине, написал в соцсети X эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

"Сильное проявление стратегической решимости. Дипломатия на основе консенсуса не положит конец этой войне. Позволять нашим партнерам по ту сторону Атлантики искажать процесс нереалистичными требованиями не помогает Украине", — говорится в публикации.
Так аналитик прокомментировал новость, что госсекретарь США Марко Рубио отменил участие во встрече с европейскими лидерами в Мюнхене, посвященной конфликту на Украине, из-за плотного графика.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Рубио пропускает встречу с европейскими лидерами по Украине, предпочтя им встречу с голосом разума Европы, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Владимиру Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность" заключить мирное соглашение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
