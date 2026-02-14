Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе увидели скрытое послание в неожиданном заявлении Зеленского - 14.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867474069.html
На Западе увидели скрытое послание в неожиданном заявлении Зеленского
На Западе увидели скрытое послание в неожиданном заявлении Зеленского - 14.02.2026, ПРАЙМ
На Западе увидели скрытое послание в неожиданном заявлении Зеленского
Владимир Зеленский высказыванием о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico. "Учитывая стремление Европы продолжать конфликт... | 14.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-14T10:10+0300
2026-02-14T10:10+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
европа
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский высказыванием о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico. "Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума", — говорится в публикации.Издание пишет, что Зеленский, назвав получение Украиной гарантий безопасности условием для выборов, показал, что не заинтересован в их проведении, и желает переложить вину за их откладывание на Россию.На этой неделе газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, европа, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Киев
10:10 14.02.2026
 
На Западе увидели скрытое послание в неожиданном заявлении Зеленского

L’Antidiplomatico: Зеленский высказыванием о выборах показал истинные намерения

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский высказыванием о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico.

"Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
Издание пишет, что Зеленский, назвав получение Украиной гарантий безопасности условием для выборов, показал, что не заинтересован в их проведении, и желает переложить вину за их откладывание на Россию.

На этой неделе газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
30 января, 11:48
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала