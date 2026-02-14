На Западе увидели скрытое послание в неожиданном заявлении Зеленского
L’Antidiplomatico: Зеленский высказыванием о выборах показал истинные намерения
Владимир Зеленский
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский высказыванием о выборах на Украине показал свои истинные намерения, пишет L'AntiDiplomatico.
"Учитывая стремление Европы продолжать конфликт и навязывать свою волю марионеткам-нацистам в Киеве, бесполезно надеяться на проведение президентских выборов или референдума", — говорится в публикации.
Издание пишет, что Зеленский, назвав получение Украиной гарантий безопасности условием для выборов, показал, что не заинтересован в их проведении, и желает переложить вину за их откладывание на Россию.
На этой неделе газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. После этого глава киевского режима опроверг эту информацию.
