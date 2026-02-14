Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский дерзко ответил Трампу - 14.02.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Зеленский дерзко ответил Трампу
2026-02-14T10:29+0300
2026-02-14T10:29+0300
спецоперация на украине
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, его слова приводит издание "Страна". "Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов", — сказал он.Глава США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
сша
украина
европа
сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, европа
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕВРОПА
10:29 14.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, его слова приводит издание "Страна".

"Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
Глава США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Зеленский сделал заявление о Путине
30 января, 11:48
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕВРОПА
 
 
