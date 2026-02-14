https://1prime.ru/20260214/zelenskiy-867474435.html

Зеленский дерзко ответил Трампу

спецоперация на украине

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

европа

МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский резко ответил на призыв президента США Дональда Трампа быстрее заключить сделку, его слова приводит издание "Страна". "Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов", — сказал он.Глава США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Зеленскому не стоит упускать возможность заключить сделку с Россией по украинскому урегулированию. Он отметил, что в противном случае Украина "упустит отличную возможность". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.

2026

