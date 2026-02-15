Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В семи аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.02.2026
В семи аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. | 15.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. "Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Волгоград, Геленджик, Грозный ("Северный"), Краснодар ("Пашковский"), Магас, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
09:09 15.02.2026
 
В семи аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Павел Львов
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. В аэропортах Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Магаса, Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан"), Волгоград, Геленджик, Грозный ("Северный"), Краснодар ("Пашковский"), Магас, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Рейс из Владивостока в Москву задержали на десять часов
08:58
