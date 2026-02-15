Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-15T15:25+0300
2026-02-15T15:25+0300
ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Российским туристам на индонезийском острове Бали для подготовки к стихийным бедствиям рекомендуется заранее ознакомиться с маршрутами эвакуации, а также регулярно отслеживать погодные сводки, заявили РИА Новости в Агентстве по управлению стихийными бедствиями провинции Бали (BPBD). В беседе с РИА Новости агентство дало ряд советов российским туристам для минимизации рисков в случае стихийного бедствия на популярном у россиян острове. "(Российским туристам туристам - ред.) рекомендуется регулярно отслеживать погодные сводки и предупреждения, избегать морских, прибрежных и других потенциально опасных зон при объявлении штормов или экстремальной погоды, заранее ознакомиться с маршрутами эвакуации и пунктами сбора вблизи мест проживания и туристических объектов", - отметили в органе. Туристам из РФ также рекомендовали следовать инструкциям администрации туристических объектов и местных властей и сохранить номера экстренных служб и контакты дипломатических представительств. "Отдельных каналов связи, предназначенных исключительно для граждан отдельных стран, включая Российскую Федерацию, в настоящее время не предусмотрено. Однако туристы из России могут получать информацию и помощь через дипломатические представительства РФ в Индонезии в рамках консульских процедур и межведомственную координацию на региональном уровне в экстренных ситуациях", - уточнили в BPBD.
15:25 15.02.2026
 
На Бали туристам рассказали, как подготовиться к стихийным бедствиям

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Индуистский храм Батукару, Бали
Индуистский храм Батукару, Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Российским туристам на индонезийском острове Бали для подготовки к стихийным бедствиям рекомендуется заранее ознакомиться с маршрутами эвакуации, а также регулярно отслеживать погодные сводки, заявили РИА Новости в Агентстве по управлению стихийными бедствиями провинции Бали (BPBD).
В беседе с РИА Новости агентство дало ряд советов российским туристам для минимизации рисков в случае стихийного бедствия на популярном у россиян острове.
"(Российским туристам туристам - ред.) рекомендуется регулярно отслеживать погодные сводки и предупреждения, избегать морских, прибрежных и других потенциально опасных зон при объявлении штормов или экстремальной погоды, заранее ознакомиться с маршрутами эвакуации и пунктами сбора вблизи мест проживания и туристических объектов", - отметили в органе.
Туристам из РФ также рекомендовали следовать инструкциям администрации туристических объектов и местных властей и сохранить номера экстренных служб и контакты дипломатических представительств.
"Отдельных каналов связи, предназначенных исключительно для граждан отдельных стран, включая Российскую Федерацию, в настоящее время не предусмотрено. Однако туристы из России могут получать информацию и помощь через дипломатические представительства РФ в Индонезии в рамках консульских процедур и межведомственную координацию на региональном уровне в экстренных ситуациях", - уточнили в BPBD.
