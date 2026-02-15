https://1prime.ru/20260215/bogomaz-867508317.html

В Брянской области пять муниципальных округов остались без электричества

2026-02-15T21:19+0300

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Тепла и электричества нет в пяти муниципальных образованиях (МО) Брянской области и частично в Брянске из-за удара ВСУ по энергоинфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз. "К сожалению, при атаке врага на нашу область есть последствия. В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество"- написал он в Telegram-канале. Он уточнил, что ведутся работы по подключению объектов тепло- и энергоснабжения.

