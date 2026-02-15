Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки - 15.02.2026
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки
Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской... | 15.02.2026, ПРАЙМ
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской области. "Со стороны Териберки задействован экскаватор и фронтальный погрузчик. С 19-го по 21-й километр дорога расчищается, но ее заметает вновь. Со стороны Мурманска навстречу работают экскаватор, грейдер и шнекоротор", - говорится в сообщении. Отмечается, что с нулевого по 10-й километр дорога расчищена, дорожники продолжают расчистку с 10-го по 20-й километр, но там также моментально заметает уже очищенные участки. Кроме этого, дополнительно на помощь в расчистке подключились два шнека Северного флота. "Погодные условия усложняют ситуацию: усиливающийся ветер добавляет проблем дорожникам, расчищенные участки снова заметает", - добавили в оперативном штабе. Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.
мурманск
22:11 15.02.2026
 
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки

Техника с двух сторон ведет расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкШнекороторный снегоочиститель
Шнекороторный снегоочиститель - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Шнекороторный снегоочиститель. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской области.
"Со стороны Териберки задействован экскаватор и фронтальный погрузчик. С 19-го по 21-й километр дорога расчищается, но ее заметает вновь. Со стороны Мурманска навстречу работают экскаватор, грейдер и шнекоротор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с нулевого по 10-й километр дорога расчищена, дорожники продолжают расчистку с 10-го по 20-й километр, но там также моментально заметает уже очищенные участки. Кроме этого, дополнительно на помощь в расчистке подключились два шнека Северного флота.
"Погодные условия усложняют ситуацию: усиливающийся ветер добавляет проблем дорожникам, расчищенные участки снова заметает", - добавили в оперативном штабе.
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.
Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки
