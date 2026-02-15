https://1prime.ru/20260215/doroga-867509738.html
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки - 15.02.2026, ПРАЙМ
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки
Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T22:11+0300
2026-02-15T22:11+0300
2026-02-15T22:11+0300
бизнес
россия
общество
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867508684_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_8bbbc185fd611f276552ad85f59d0e63.jpg
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской области. "Со стороны Териберки задействован экскаватор и фронтальный погрузчик. С 19-го по 21-й километр дорога расчищается, но ее заметает вновь. Со стороны Мурманска навстречу работают экскаватор, грейдер и шнекоротор", - говорится в сообщении. Отмечается, что с нулевого по 10-й километр дорога расчищена, дорожники продолжают расчистку с 10-го по 20-й километр, но там также моментально заметает уже очищенные участки. Кроме этого, дополнительно на помощь в расчистке подключились два шнека Северного флота. "Погодные условия усложняют ситуацию: усиливающийся ветер добавляет проблем дорожникам, расчищенные участки снова заметает", - добавили в оперативном штабе. Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.
https://1prime.ru/20260215/teriberka-867509203.html
мурманск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867508684_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_5fea34c9b461787bc4e658caec7a1ca4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , мурманск
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МУРМАНСК
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки
Техника с двух сторон ведет расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской области.
"Со стороны Териберки задействован экскаватор и фронтальный погрузчик. С 19-го по 21-й километр дорога расчищается, но ее заметает вновь. Со стороны Мурманска
навстречу работают экскаватор, грейдер и шнекоротор", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что с нулевого по 10-й километр дорога расчищена, дорожники продолжают расчистку с 10-го по 20-й километр, но там также моментально заметает уже очищенные участки. Кроме этого, дополнительно на помощь в расчистке подключились два шнека Северного флота.
"Погодные условия усложняют ситуацию: усиливающийся ветер добавляет проблем дорожникам, расчищенные участки снова заметает", - добавили в оперативном штабе.
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.
Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки