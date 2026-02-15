https://1prime.ru/20260215/doroga-867509738.html

В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки

В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки - 15.02.2026, ПРАЙМ

В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки

Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T22:11+0300

2026-02-15T22:11+0300

2026-02-15T22:11+0300

бизнес

россия

общество

мурманск

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867508684_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_8bbbc185fd611f276552ad85f59d0e63.jpg

МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Расчистку заснеженной дороги Мурманск – Териберка техника ведет с двух сторон, однако расчищенные участки сразу заметает, сообщил оперативный штаб Мурманской области. "Со стороны Териберки задействован экскаватор и фронтальный погрузчик. С 19-го по 21-й километр дорога расчищается, но ее заметает вновь. Со стороны Мурманска навстречу работают экскаватор, грейдер и шнекоротор", - говорится в сообщении. Отмечается, что с нулевого по 10-й километр дорога расчищена, дорожники продолжают расчистку с 10-го по 20-й километр, но там также моментально заметает уже очищенные участки. Кроме этого, дополнительно на помощь в расчистке подключились два шнека Северного флота. "Погодные условия усложняют ситуацию: усиливающийся ветер добавляет проблем дорожникам, расчищенные участки снова заметает", - добавили в оперативном штабе. Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.

https://1prime.ru/20260215/teriberka-867509203.html

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , мурманск