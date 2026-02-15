https://1prime.ru/20260215/fitso-867507239.html

Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии

Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии - 15.02.2026, ПРАЙМ

Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T19:59+0300

2026-02-15T19:59+0300

2026-02-15T19:59+0300

политика

нефть

венгрия

словакия

украина

роберт фицо

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg

БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе. "У нас есть информация о том, что все должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Он сообщил, что НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья, в настоящее время работает без перебоев. "Если в ситуации с нефтью под угрозой Венгрия, то под угрозой и Словакия, поскольку всю нефть для словацкого завода покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL", - заключил Фицо. В пятницу министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в росийском Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу из России через территорию Украины, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.

https://1prime.ru/20260215/zapad-867504271.html

венгрия

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, словакия, украина, роберт фицо, марко рубио