Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии - 15.02.2026
Политика
Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии
Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии - 15.02.2026, ПРАЙМ
Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T19:59+0300
2026-02-15T19:59+0300
БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе. "У нас есть информация о том, что все должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Он сообщил, что НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья, в настоящее время работает без перебоев. "Если в ситуации с нефтью под угрозой Венгрия, то под угрозой и Словакия, поскольку всю нефть для словацкого завода покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL", - заключил Фицо. В пятницу министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в росийском Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу из России через территорию Украины, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
19:59 15.02.2026
 
Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии

Фицо заявил, что нефть стала предметом политического шантажа и давления

БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил на фоне остановки поставок по нефтепроводу "Дружба", что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе.
"У нас есть информация о том, что все должно было уже быть отремонтировано, но я думаю, что опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, прежде всего, на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки нефти", - сказал Фицо по итогам переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Он сообщил, что НПЗ Slovnaft в Братиславе, который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья, в настоящее время работает без перебоев.
"Если в ситуации с нефтью под угрозой Венгрия, то под угрозой и Словакия, поскольку всю нефть для словацкого завода покупает Венгрия, потому что завод в Братиславе находится в собственности венгерской компании MOL", - заключил Фицо.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщило, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в росийском Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу из России через территорию Украины, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Политика
 
 
