Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти

Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти - 15.02.2026, ПРАЙМ

Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти

15.02.2026

БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что визит госсекретаря США Марко Рубио в Венгрию поможет выйти из кризисной ситуации с поставками нефти через Украину. В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже. "Я думаю, что завтрашняя встреча (госсекретаря США Марко Рубио - ред.) с главой венгерского правительства Виктором Орбаном может принести определенный сдвиг в кризисной ситуации, которая связана с поставками нефти в Европу и на нефтеперерабатывающие заводы, которые контролирует венгерская (компания - ред.) MOL", - сказал Фицо по итогам переговоров с Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом. В Братиславе находится НПЗ Slovnaft (принадлежит венгерской компании MOL), который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину.

