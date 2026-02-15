Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260215/fitso-867508146.html
Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти
Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти - 15.02.2026, ПРАЙМ
Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что визит госсекретаря США Марко Рубио в Венгрию поможет выйти из кризисной ситуации с поставками нефти через... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T21:03+0300
2026-02-15T21:03+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
украина
словакия
сша
роберт фицо
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что визит госсекретаря США Марко Рубио в Венгрию поможет выйти из кризисной ситуации с поставками нефти через Украину. В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже. "Я думаю, что завтрашняя встреча (госсекретаря США Марко Рубио - ред.) с главой венгерского правительства Виктором Орбаном может принести определенный сдвиг в кризисной ситуации, которая связана с поставками нефти в Европу и на нефтеперерабатывающие заводы, которые контролирует венгерская (компания - ред.) MOL", - сказал Фицо по итогам переговоров с Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом. В Братиславе находится НПЗ Slovnaft (принадлежит венгерской компании MOL), который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину.
https://1prime.ru/20260215/fitso-867507239.html
украина
словакия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, украина, словакия, сша, роберт фицо, марко рубио
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, США, Роберт Фицо, Марко Рубио
21:03 15.02.2026
 
Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти

Фицо надеется, что визит Рубио в Венгрию решит проблему с поставками нефти через Украину

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что визит госсекретаря США Марко Рубио в Венгрию поможет выйти из кризисной ситуации с поставками нефти через Украину.
В пятницу министерство экономики Словакии сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, но их возобновление ожидается в ближайшие дни. В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней. Фицо заявлял, что нефть стала предметом политического шантажа и давления из-за несогласия Венгрии с членством Украины в Европейском союзе, но не уточнил, кто именно виновен в шантаже.
"Я думаю, что завтрашняя встреча (госсекретаря США Марко Рубио - ред.) с главой венгерского правительства Виктором Орбаном может принести определенный сдвиг в кризисной ситуации, которая связана с поставками нефти в Европу и на нефтеперерабатывающие заводы, которые контролирует венгерская (компания - ред.) MOL", - сказал Фицо по итогам переговоров с Рубио в Братиславе, их совместную пресс-конференцию транслировало словацкое новостное агентство TASR в воскресенье.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
В Братиславе находится НПЗ Slovnaft (принадлежит венгерской компании MOL), который получает нефть по нефтепроводу "Дружба" и зависит от российского сырья. Предприятие поставляет нефтепродукты на экспорт в Чехию и на Украину.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Нефть стала предметом политического шантажа, заявил премьер Словакии
19:59
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаУКРАИНАСЛОВАКИЯСШАРоберт ФицоМарко Рубио
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала