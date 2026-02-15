Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск - 15.02.2026
Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск
Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск - 15.02.2026, ПРАЙМ
Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск
Организованная колонна, в которую будут допущены только легковые автомобили и микроавтобусы, отправится из села Териберка Мурманской области в Мурманск около... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T22:43+0300
2026-02-15T22:43+0300
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Организованная колонна, в которую будут допущены только легковые автомобили и микроавтобусы, отправится из села Териберка Мурманской области в Мурманск около 22.00 мск, сообщил региональный минтранс. "Планируется сопровождение организованной колонны: в 22.00 (совпадает с мск) ориентировочно колонна из села Териберка до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники. В состав колонны будут допущены легковые транспортные средства и микроавтобусы. Автобусы большого класса в колонне не едут!" - говорится в сообщении. Информация об организации колонны для полноразмерных автобусов будет размещена предварительно в понедельник в 07.00 с учетом погодных условий, отметили в минтрансе. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения во избежание образования автомобильного затора. Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.
мурманск
22:43 15.02.2026
 
Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск

Колонну для легковушек и микроавтобусов организуют из заснеженной Териберки в Мурманск

МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Организованная колонна, в которую будут допущены только легковые автомобили и микроавтобусы, отправится из села Териберка Мурманской области в Мурманск около 22.00 мск, сообщил региональный минтранс.
"Планируется сопровождение организованной колонны: в 22.00 (совпадает с мск) ориентировочно колонна из села Териберка до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники. В состав колонны будут допущены легковые транспортные средства и микроавтобусы. Автобусы большого класса в колонне не едут!" - говорится в сообщении.
Информация об организации колонны для полноразмерных автобусов будет размещена предварительно в понедельник в 07.00 с учетом погодных условий, отметили в минтрансе.
Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения во избежание образования автомобильного затора.
Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.
В Мурманской области рассказали о расчистке дороги до Териберки
