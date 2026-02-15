https://1prime.ru/20260215/kolonna-867510012.html

Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск

Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск - 15.02.2026, ПРАЙМ

Колонна из авто выедет из заснеженной Териберки в Мурманск

Организованная колонна, в которую будут допущены только легковые автомобили и микроавтобусы, отправится из села Териберка Мурманской области в Мурманск около... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T22:43+0300

2026-02-15T22:43+0300

2026-02-15T22:43+0300

бизнес

мурманск

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/0f/867509005_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_5be7fc0f134d4853ed83d6f3b99080e6.jpg

МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Организованная колонна, в которую будут допущены только легковые автомобили и микроавтобусы, отправится из села Териберка Мурманской области в Мурманск около 22.00 мск, сообщил региональный минтранс. "Планируется сопровождение организованной колонны: в 22.00 (совпадает с мск) ориентировочно колонна из села Териберка до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32 в сопровождении дорожной техники. В состав колонны будут допущены легковые транспортные средства и микроавтобусы. Автобусы большого класса в колонне не едут!" - говорится в сообщении. Информация об организации колонны для полноразмерных автобусов будет размещена предварительно в понедельник в 07.00 с учетом погодных условий, отметили в минтрансе. Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения во избежание образования автомобильного затора. Прохождение организованных колонн оказалось невозможным с вечера субботы из-за непогоды. Машины и туристические автобусы, которые не смогли выехать, вернулись обратно в Териберку.

https://1prime.ru/20260215/doroga-867509738.html

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мурманск, общество