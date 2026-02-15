Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецгруппа обследует все ЛЭП после аварии в Мурманске и Североморске - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/lep-867499153.html
Спецгруппа обследует все ЛЭП после аварии в Мурманске и Североморске
Спецгруппа обследует все ЛЭП после аварии в Мурманске и Североморске - 15.02.2026, ПРАЙМ
Спецгруппа обследует все ЛЭП после аварии в Мурманске и Североморске
Специальная группа, в которую войдут представители власти и сетевых компаний, обследует все линии электропередачи, включая опоры, после масштабной аварии в... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T14:51+0300
2026-02-15T14:51+0300
россия
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_46ab842a3c7a839da10ec972778dabdb.jpg
МУРМАНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Специальная группа, в которую войдут представители власти и сетевых компаний, обследует все линии электропередачи, включая опоры, после масштабной аварии в конце января, оставившей без света части Мурманска и Североморска, сообщил губернатор Андрей Чибис. Двадцать третьего января части Мурманска и Североморска остались без электроснабжения из-за падения пяти опор четырех ЛЭП. В течение двух недель ответственные службы доставили в труднодоступный район новые опоры и смонтировали на месте, электроснабжение восстановили в полном объеме. "Это не предусмотрено действующим законодательством, но мы сами создадим специальную группу вместе с сетевыми компаниями, чтобы провести масштабное обследование всех и опор и линий электропередачи. Это даже не наши полномочия, но уверен, что после этого инцидента никто этому сопротивляться не будет", - сказал Чибис в программе "На Севере - жить! От первого лица", которая вышла в эфир на ГТРК "Мурман". Также глава региона отметил, что нужно радикально увеличить объем инвестиций в сетевую инфраструктуру с учетом, что климат сильно поменялся с того времени, как эти сети построили в советское время.
https://1prime.ru/20260215/murmansk-867496737.html
https://1prime.ru/20260201/murmansk-867101367.html
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/19/866885016_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7fc4fdd80c41e12c8da32f008d5cd9dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мурманск
РОССИЯ, МУРМАНСК
14:51 15.02.2026
 
Спецгруппа обследует все ЛЭП после аварии в Мурманске и Североморске

Все ЛЭП и их опоры обследуют в Мурманской области после аварии на сетях в конце января

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МУРМАНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Специальная группа, в которую войдут представители власти и сетевых компаний, обследует все линии электропередачи, включая опоры, после масштабной аварии в конце января, оставившей без света части Мурманска и Североморска, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Двадцать третьего января части Мурманска и Североморска остались без электроснабжения из-за падения пяти опор четырех ЛЭП. В течение двух недель ответственные службы доставили в труднодоступный район новые опоры и смонтировали на месте, электроснабжение восстановили в полном объеме.
Вид на Баренцево море вблизи села Териберка в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Из Териберки в Мурманск выехала спецтехника для помощи 160 машинам
12:57
"Это не предусмотрено действующим законодательством, но мы сами создадим специальную группу вместе с сетевыми компаниями, чтобы провести масштабное обследование всех и опор и линий электропередачи. Это даже не наши полномочия, но уверен, что после этого инцидента никто этому сопротивляться не будет", - сказал Чибис в программе "На Севере - жить! От первого лица", которая вышла в эфир на ГТРК "Мурман".
Также глава региона отметил, что нужно радикально увеличить объем инвестиций в сетевую инфраструктуру с учетом, что климат сильно поменялся с того времени, как эти сети построили в советское время.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
"Россети" усилили электроснабжение Мурманска после аварии
1 февраля, 19:01
 
РОССИЯМУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала