Спецгруппа обследует все ЛЭП после аварии в Мурманске и Североморске
МУРМАНСК, 15 фев - ПРАЙМ. Специальная группа, в которую войдут представители власти и сетевых компаний, обследует все линии электропередачи, включая опоры, после масштабной аварии в конце января, оставившей без света части Мурманска и Североморска, сообщил губернатор Андрей Чибис. Двадцать третьего января части Мурманска и Североморска остались без электроснабжения из-за падения пяти опор четырех ЛЭП. В течение двух недель ответственные службы доставили в труднодоступный район новые опоры и смонтировали на месте, электроснабжение восстановили в полном объеме. "Это не предусмотрено действующим законодательством, но мы сами создадим специальную группу вместе с сетевыми компаниями, чтобы провести масштабное обследование всех и опор и линий электропередачи. Это даже не наши полномочия, но уверен, что после этого инцидента никто этому сопротивляться не будет", - сказал Чибис в программе "На Севере - жить! От первого лица", которая вышла в эфир на ГТРК "Мурман". Также глава региона отметил, что нужно радикально увеличить объем инвестиций в сетевую инфраструктуру с учетом, что климат сильно поменялся с того времени, как эти сети построили в советское время.
