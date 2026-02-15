Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецтехника не смогла вывести колонну машин из Териберки в Мурманск - 15.02.2026
Спецтехника не смогла вывести колонну машин из Териберки в Мурманск
Спецтехника не смогла вывести колонну машин из Териберки в Мурманск
2026-02-15T18:05+0300
происшествия
мурманск
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Спецтехнике не удалось вывести колонны машин по заснеженной дороге из села Терибрка в Мурманск из-за ухудшения погоды, сообщили в региональном оперштабе Мурманской области. "Провести колонны на данный момент не предоставляется возможным из-за ухудшения погодных условий. Техника продолжает чистить дорогу, личные автомобили затрудняют проезд дорожной технике. После 18.00 дадим актуальную информацию по проезду. Просьба всем вернуться в Териберку", - говорится в сообщении оперштаба. В Териберке для тех, кто заблокирован в селе, предусмотрены места размещения в школе и доме культуры. Приоритет – семьям с детьми. Спецтехника в воскресенье утром выехала для помощи 160 автомобилям и автобусам, которые не смогли выехать в Мурманск из Териберки накануне вечером. Как уточнили в оперативном штабе региона, в субботу при движении колонны транспортных средств из села Териберка в сторону Мурманска на 23 километре автодороги автоподъезда у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка следовавших за ним автомобилей. Из-за перемета дорожного полотна движение оказалось невозможным. Для водителей были организованы пункты отдыха и обогрева, большинство транспортных средств вернулись в Териберку. Ситуация на дороге Мурманск-Териберка (расстояние 120 километров, 40 из них наиболее сложные) зимой непростая, дорогу приходится закрывать во время снегопадов, ее быстро переметает. Во время перекрытий организуется движение транспорта в составе колонн. Териберка популярна у туристов, но зимой гарантированно приехать и выехать из села нельзя.
мурманск
бизнес, россия, общество , мурманск
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Общество , МУРМАНСК
18:05 15.02.2026
 
© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Баренцево море
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Вид на Баренцево море. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Спецтехнике не удалось вывести колонны машин по заснеженной дороге из села Терибрка в Мурманск из-за ухудшения погоды, сообщили в региональном оперштабе Мурманской области.
"Провести колонны на данный момент не предоставляется возможным из-за ухудшения погодных условий. Техника продолжает чистить дорогу, личные автомобили затрудняют проезд дорожной технике. После 18.00 дадим актуальную информацию по проезду. Просьба всем вернуться в Териберку", - говорится в сообщении оперштаба.
В Териберке для тех, кто заблокирован в селе, предусмотрены места размещения в школе и доме культуры. Приоритет – семьям с детьми.
Спецтехника в воскресенье утром выехала для помощи 160 автомобилям и автобусам, которые не смогли выехать в Мурманск из Териберки накануне вечером. Как уточнили в оперативном штабе региона, в субботу при движении колонны транспортных средств из села Териберка в сторону Мурманска на 23 километре автодороги автоподъезда у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка следовавших за ним автомобилей. Из-за перемета дорожного полотна движение оказалось невозможным. Для водителей были организованы пункты отдыха и обогрева, большинство транспортных средств вернулись в Териберку.
Ситуация на дороге Мурманск-Териберка (расстояние 120 километров, 40 из них наиболее сложные) зимой непростая, дорогу приходится закрывать во время снегопадов, ее быстро переметает. Во время перекрытий организуется движение транспорта в составе колонн. Териберка популярна у туристов, но зимой гарантированно приехать и выехать из села нельзя.
