Спецтехника не смогла вывести колонну машин из Териберки в Мурманск

2026-02-15

2026-02-15T18:05+0300

2026-02-15T18:05+0300

происшествия

бизнес

россия

общество

мурманск

МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Спецтехнике не удалось вывести колонны машин по заснеженной дороге из села Терибрка в Мурманск из-за ухудшения погоды, сообщили в региональном оперштабе Мурманской области. "Провести колонны на данный момент не предоставляется возможным из-за ухудшения погодных условий. Техника продолжает чистить дорогу, личные автомобили затрудняют проезд дорожной технике. После 18.00 дадим актуальную информацию по проезду. Просьба всем вернуться в Териберку", - говорится в сообщении оперштаба. В Териберке для тех, кто заблокирован в селе, предусмотрены места размещения в школе и доме культуры. Приоритет – семьям с детьми. Спецтехника в воскресенье утром выехала для помощи 160 автомобилям и автобусам, которые не смогли выехать в Мурманск из Териберки накануне вечером. Как уточнили в оперативном штабе региона, в субботу при движении колонны транспортных средств из села Териберка в сторону Мурманска на 23 километре автодороги автоподъезда у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка следовавших за ним автомобилей. Из-за перемета дорожного полотна движение оказалось невозможным. Для водителей были организованы пункты отдыха и обогрева, большинство транспортных средств вернулись в Териберку. Ситуация на дороге Мурманск-Териберка (расстояние 120 километров, 40 из них наиболее сложные) зимой непростая, дорогу приходится закрывать во время снегопадов, ее быстро переметает. Во время перекрытий организуется движение транспорта в составе колонн. Териберка популярна у туристов, но зимой гарантированно приехать и выехать из села нельзя.

мурманск

