Из Териберки в Мурманск выехала спецтехника для помощи 160 машинам

Из Териберки в Мурманск выехала спецтехника для помощи 160 машинам - 15.02.2026, ПРАЙМ

Из Териберки в Мурманск выехала спецтехника для помощи 160 машинам

15.02.2026

МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Спецтехника в воскресенье утром выехала для помощи 160 автомобилям и автобусам, которые не смогли выехать в Мурманск из Териберки накануне вечером, сообщили РИА Новости в региональном минтрансе. "В воскресенье утром из Териберки отправилось три колонны. В них порядка 160 легковых машин. В пути несколько машин застряли. Им оказывают помощь и ведут за колонной. Остальные успешно преодолели большую часть пути", - сообщили в ведомстве. После расширения дороги на нее смогут выехать автобусы. Как уточнили в оперативном штабе региона, в субботу при движении колонны транспортных средств из села Териберка в сторону Мурманска на 23 километре автодороги автоподъезда у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка следовавших за ним автомобилей. Подрядной организации понадобилось не менее часа для направления и прибытия к месту остановки колонны дополнительных средств в виде фронтального погрузчика и экскаватора, которые устранили последствия происшествия. Во избежание образования большого дорожного затора оставшаяся часть колонны была остановлена подрядчиком на 32 км автодороги. Однако, в связи с ухудшением погодных условий за это время на участке с 23 км по 22 км автодороги автоподъезд к селу Териберка образовался перемет дорожного полотна, препятствующий дальнейшему движению. Для водителей были организованы пункты отдыха и обогрева, большинство транспортных средств вернулись в Териберку. Ситуация на дороге Мурманск-Териберка (расстояние 120 километров, 40 из них наиболее сложные) зимой непростая, дорогу приходится закрывать во время снегопадов, ее быстро переметает. Во время перекрытий организуется движение транспорта в составе колонн. Териберка популярна у туристов, но зимой гарантированно приехать и выехать из села нельзя.

