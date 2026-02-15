Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти
Трубопровод
Трубопровод. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 15 фев - ПРАЙМ. Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ, пока Украина по политическим причинам не возобновляет транзит по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украина по-прежнему не возобновляет транспортировку нефти по нефтепроводу "Дружба" по политическим причинам, поэтому сегодня мы вместе с министром экономики Словакии Денисой Саковой написали письмо министру экономики Хорватии Анте Шушняру с просьбой к Хорватии немедленно разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по Адриатическому нефтепроводу в соответствии с правилами Брюсселя", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Министр объяснил, что Венгрия и Словакия ранее получили исключение из европейских санкций против РФ на поставку нефти, которое предполагает "возможность получения российской нефти морским путем в случае невозможности трубопроводной транспортировки".
"Безопасность энергоснабжения отдельной страны, включая нашу, не может быть идеологическим вопросом, поэтому мы ожидаем, что Хорватия, в отличие от Украины, не будет рисковать безопасностью поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам", - добавил Сийярто.
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти, ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
Ранее Сийярто заявлял, что Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности Венгрии.
Агентство Рейтер со ссылкой на МИД Украины передавало, что транзит российской нефти в Восточную Европу по украинской части нефтепровода "Дружба" приостановили с 27 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя этот вопрос, сказал, что в Кремле не располагают информацией об этом.
