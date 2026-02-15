Юрист раскрыл, кто имеет право требовать копию паспорта

https://1prime.ru/20260215/pasport-867420265.html

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Достаточно часто органы государственной власти и организации запрашивают у граждан копию их паспорта. О том, в каких случаях гражданин должен согласиться, а в каких нет, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По его словам, законодательство не содержит понятия “личные данные”, ограничиваясь нормативным определением персональных данных, к которым относит любую информацию, относящуюся к физическому лицу, в том числе, паспортные данные.Еще в 2024 году Роскомнадзор разъяснил, что обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.Таким образом, юридическое лицо вправе получать от граждан такие данные только в случае наличия правовых оснований, прямо поименованных в законе, и обрабатывать вышеуказанную информацию исключительно в соответствии с целями, заявленными при сборе данной информации.“В частности, копию паспорта имеют право запрашивать государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели (при приеме на работу) и операторы связи для оформления договоров и сделок. В большинстве случаев требуется письменное согласие на обработку персональных данных”, - разъяснил Александр Хаминский.Государственные и правоохранительные органы запрашивают копию паспорта в рамках своих законных полномочий. Нотариусы имеют право запросить копию паспорта для совершения нотариальных действий.При этом нужно учитывать, что требование копии паспорта, когда достаточно просто показать документ, считается избыточным.Копия паспорта в любом случае должна использоваться только для заявленных целей, например, для заключения трудового договора, а не для маркетинговых рассылок.В большинстве повседневных ситуаций, таких как покупка билетов, заселение в отель, достаточно предъявить оригинал паспорта, а не отдавать его копию, указал юрист.Организациям, запрашивающим у граждан копию паспорта, нужно помнить, что частью 1 ст. 13.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность при обработке персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, заключил он.

