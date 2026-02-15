Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
паспорт, общество , роскомнадзор, россия
паспорт, Общество , Роскомнадзор, РОССИЯ
02:02 15.02.2026
 
Юрист раскрыл, кто имеет право требовать копию паспорта

Юрист Хаминский рассказал, какие структуры имеют право требовать копию паспорта

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПаспорт и Конституция РФ
Паспорт и Конституция РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Достаточно часто органы государственной власти и организации запрашивают у граждан копию их паспорта. О том, в каких случаях гражданин должен согласиться, а в каких нет, рассказал агентству “Прайм” руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Паспорт гражданина Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
В Госдуме предложили заменить паспорт на электронную карту
10 февраля, 16:15
По его словам, законодательство не содержит понятия “личные данные”, ограничиваясь нормативным определением персональных данных, к которым относит любую информацию, относящуюся к физическому лицу, в том числе, паспортные данные.
Еще в 2024 году Роскомнадзор разъяснил, что обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.
Таким образом, юридическое лицо вправе получать от граждан такие данные только в случае наличия правовых оснований, прямо поименованных в законе, и обрабатывать вышеуказанную информацию исключительно в соответствии с целями, заявленными при сборе данной информации.
“В частности, копию паспорта имеют право запрашивать государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели (при приеме на работу) и операторы связи для оформления договоров и сделок. В большинстве случаев требуется письменное согласие на обработку персональных данных”, - разъяснил Александр Хаминский.
Государственные и правоохранительные органы запрашивают копию паспорта в рамках своих законных полномочий. Нотариусы имеют право запросить копию паспорта для совершения нотариальных действий.
При этом нужно учитывать, что требование копии паспорта, когда достаточно просто показать документ, считается избыточным.
Копия паспорта в любом случае должна использоваться только для заявленных целей, например, для заключения трудового договора, а не для маркетинговых рассылок.
В большинстве повседневных ситуаций, таких как покупка билетов, заселение в отель, достаточно предъявить оригинал паспорта, а не отдавать его копию, указал юрист.
Организациям, запрашивающим у граждан копию паспорта, нужно помнить, что частью 1 ст. 13.11 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность при обработке персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, заключил он.
 
паспортОбществоРоскомнадзорРОССИЯ
 
 
