Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС - 15.02.2026
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС - 15.02.2026, ПРАЙМ
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС
Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T08:21+0300
2026-02-15T08:21+0300
россия
мировая экономика
индонезия
еаэс
ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. "Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей… Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России", - рассказал российский посол. Дипломат добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля. "В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами. Правительство Российской Федерации уже внесло его в Федеральное Собрание. Надеемся на оперативное завершений данного процесса и скорейшее вступление Соглашения в силу", - подытожил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
индонезия
россия, мировая экономика, индонезия, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, ЕАЭС
08:21 15.02.2026
 
Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС

Толченов: соглашение с Индонезией обнулит импортные пошлины на 90% товаров

ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС.
"Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей… Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России", - рассказал российский посол.
Дипломат добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля.
"В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами. Правительство Российской Федерации уже внесло его в Федеральное Собрание. Надеемся на оперативное завершений данного процесса и скорейшее вступление Соглашения в силу", - подытожил собеседник агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
РОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯЕАЭС
 
 
