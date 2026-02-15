https://1prime.ru/20260215/poshliny-867490557.html

Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС

Посол оценил соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС

2026-02-15T08:21+0300

ДЖАКАРТА, 15 фев — ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из России и Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов. В прошлом году Индонезия подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами ЕАЭС. "Соглашение о свободной торговле между ЕЭАС, его государствами-членами и Индонезией является закономерным и взаимовыгодным шагом с точки зрения углубления и расширения российско-индонезийских торгово-экономических связей… Оно позволит устранить тарифные и технические барьеры, обнулить импортные пошлины в отношении 90,5% индонезийских товаров и 90% товарных позиций из России", - рассказал российский посол. Дипломат добавил, что соглашение придаст дополнительный импульс наращиванию взаимного товарооборота, росту экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции, включая зерновые, отдельные виды муки, рыбу и мясо, молочные товары, а также нефтепродуктов и угля. "В настоящее время документ ожидает ратификации всеми сторонами-подписантами. Правительство Российской Федерации уже внесло его в Федеральное Собрание. Надеемся на оперативное завершений данного процесса и скорейшее вступление Соглашения в силу", - подытожил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

