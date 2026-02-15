https://1prime.ru/20260215/pvo-867502614.html

ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью

ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью - 15.02.2026, ПРАЙМ

ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью

ВСУ с самого утра предприняли попытку массированной атаки по территории Брянской области, уже уничтожено 120 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр... | 15.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. ВСУ с самого утра предприняли попытку массированной атаки по территории Брянской области, уже уничтожено 120 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. "С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

