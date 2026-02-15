Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260215/pvo-867502614.html
ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью
ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью - 15.02.2026, ПРАЙМ
ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью
ВСУ с самого утра предприняли попытку массированной атаки по территории Брянской области, уже уничтожено 120 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T16:37+0300
2026-02-15T16:37+0300
спецоперация на украине
всу
брянская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. ВСУ с самого утра предприняли попытку массированной атаки по территории Брянской области, уже уничтожено 120 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. "С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_6dcdff68d4b5ae6f31e52b44cb98a800.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, брянская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, Брянская область
16:37 15.02.2026
 
ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью

Силы ПВО с утра уничтожили 120 украинских беспилотников над Брянской областью

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. ВСУ с самого утра предприняли попытку массированной атаки по территории Брянской области, уже уничтожено 120 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
 
Спецоперация на УкраинеВСУБрянская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала