ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью
ПВО с утра уничтожила 120 украинских БПЛА над Брянской областью
2026-02-15T16:37+0300
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. ВСУ с самого утра предприняли попытку массированной атаки по территории Брянской области, уже уничтожено 120 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Александр Богомаз. "С самого утра противник предпринял попытку массированной атаки по территории нашего региона. Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны, мобильно-огневым группам бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениям Росгвардии по Брянской области уже уничтожено 120 вражеских БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
