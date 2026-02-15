Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260215/rosstat-867499504.html
Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой
Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой - 15.02.2026, ПРАЙМ
Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой
Средняя стоимость помады в России в январе составила 491 рубль, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T15:18+0300
2026-02-15T15:18+0300
экономика
россия
магаданская область
якутия
камчатка
росстат
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость помады в России в январе составила 491 рубль, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость помад на ежемесячной основе. Учитываются данные по разным видам помад, включая глянцевые, матовые, для защиты или увлажнения, исключение - гигиеническая помада. Самые дорогие помады в Магаданской области, где в среднем они стоят 1,2 тысячи рублей. В тройку также входят Якутия (1 тысяча рублей) и Камчатка (926 рублей). В Дагестане придется за нее отдать 742 рубля, в Кабардино-Балкарии - 717 рублей. В Москве стоимость помады в среднем составляет 676 рублей, Санкт-Петербурге - 611 рублей. Дешевле всего покупка обойдется в Ингушетии - 156 рублей. При этом в Смоленской области придется отдать за помаду 311 рублей, а Республике Алтай - 314 рублей.
https://1prime.ru/20260214/chay-867478016.html
https://1prime.ru/20260214/kefir-867478635.html
магаданская область
якутия
камчатка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_c0a322b52590875f76bc1e863009d1c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, магаданская область, якутия, камчатка, росстат, бизнес
Экономика, РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯКУТИЯ, КАМЧАТКА, Росстат, Бизнес
15:18 15.02.2026
 
Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой

Росстат: в январе средняя стоимость помады в России составила 491 рубль

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомада
Помада - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Помада . Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость помады в России в январе составила 491 рубль, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.
Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость помад на ежемесячной основе. Учитываются данные по разным видам помад, включая глянцевые, матовые, для защиты или увлажнения, исключение - гигиеническая помада.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Аналитики назвали самый дорогой вид чая в России по итогам продаж в январе
Вчера, 15:06
Самые дорогие помады в Магаданской области, где в среднем они стоят 1,2 тысячи рублей. В тройку также входят Якутия (1 тысяча рублей) и Камчатка (926 рублей). В Дагестане придется за нее отдать 742 рубля, в Кабардино-Балкарии - 717 рублей.
В Москве стоимость помады в среднем составляет 676 рублей, Санкт-Петербурге - 611 рублей.
Дешевле всего покупка обойдется в Ингушетии - 156 рублей. При этом в Смоленской области придется отдать за помаду 311 рублей, а Республике Алтай - 314 рублей.
Линия производства молочной продукции - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
Из данных Росстата стало известно, где в России самый дешевый кефир
Вчера, 16:12
 
ЭкономикаРОССИЯМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬЯКУТИЯКАМЧАТКАРосстатБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала