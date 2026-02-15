https://1prime.ru/20260215/rosstat-867499504.html

Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой

Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой - 15.02.2026, ПРАЙМ

Росстат назвал регионы с самой дорогой помадой

Средняя стоимость помады в России в январе составила 491 рубль, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T15:18+0300

2026-02-15T15:18+0300

2026-02-15T15:18+0300

экономика

россия

магаданская область

якутия

камчатка

росстат

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/83184/10/831841001_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_cc14424e7ff6f9111548cba59eefe84f.jpg

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость помады в России в январе составила 491 рубль, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата. Ведомство с 2026 года начало отслеживать для расчета инфляции стоимость помад на ежемесячной основе. Учитываются данные по разным видам помад, включая глянцевые, матовые, для защиты или увлажнения, исключение - гигиеническая помада. Самые дорогие помады в Магаданской области, где в среднем они стоят 1,2 тысячи рублей. В тройку также входят Якутия (1 тысяча рублей) и Камчатка (926 рублей). В Дагестане придется за нее отдать 742 рубля, в Кабардино-Балкарии - 717 рублей. В Москве стоимость помады в среднем составляет 676 рублей, Санкт-Петербурге - 611 рублей. Дешевле всего покупка обойдется в Ингушетии - 156 рублей. При этом в Смоленской области придется отдать за помаду 311 рублей, а Республике Алтай - 314 рублей.

https://1prime.ru/20260214/chay-867478016.html

https://1prime.ru/20260214/kefir-867478635.html

магаданская область

якутия

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, магаданская область, якутия, камчатка, росстат, бизнес