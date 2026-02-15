https://1prime.ru/20260215/svo-867489173.html

"Русские уже сломали": в США сделали важное заявление об инциденте на СВО

"Русские уже сломали": в США сделали важное заявление об инциденте на СВО - 15.02.2026

"Русские уже сломали": в США сделали важное заявление об инциденте на СВО

Система западных поставок вооружения на Украину оказалась раскрытой Россией, благодаря чему Москва получила исчерпывающее представление об антироссийских... | 15.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Система западных поставок вооружения на Украину оказалась раскрытой Россией, благодаря чему Москва получила исчерпывающее представление об антироссийских замыслах НАТО, заявил военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале."Представьте, что русские отслеживают эти перемещения (оружия на Украину. — Прим. ред.). Они отслеживают не только то, что поступает на Украину, но и где это проектируется, что позволяет выйти на поставщиков. Это позволяет заглянуть в производственные процессы, проникнуть в залы заседаний, в самые разные места. Таким образом, они получают более полное представление о том, что НАТО может, делает и хочет делать", — рассказал эксперт.По его мнению, с первого дня специальной военной операции высокоточные действия российских Вооруженных сил по контролю за поставками вооружений Киеву создали серьёзные препятствия для доставки вооружения ВСУ. В результате, Москва достигла стратегического превосходства над Западом в военном аспекте."В результате, боеприпасы поступают, и русские сосредотачиваются на их уничтожении в точке, на передовой линии фронта. <…> Я предполагаю, что они мастерски переиграли Европу и Соединенные Штаты. И вся эта ситуация с поставками на Украину, свидетельствует о том, что русские следили за этим с самого первого дня. Русские уже сломали систему. Они разрушили НАТО, они разрушили Европу, они разрушили Соединенные Штаты. Русские действовали мастерски", — признался Риттер.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские Вооруженные силы успешно атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска дронов дальнего действия, а также временные пункты дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах Украины. Противник потерял до 1230 военнослужащих.

