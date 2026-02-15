https://1prime.ru/20260215/svo-867489454.html

"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине

спецоперация на украине

россия

украина

европа

запад

кая каллас

сергей лавров

ес

минобороны рф

мид

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Многие политики в Европе игнорируют факты и логику, продолжая рассчитывать на стратегическую победу над Россией в конфликте на Украине, сообщает издание Strategic Culture."Украина терпит поражения, но лидеры ЕС , похоже, настроены продолжать борьбу. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем нелепое высказывание Кайи Каллас от 10 февраля о том, что Россия должна согласиться на предварительные условия для окончания конфликта, включая будущие ограничения численности российской армии. Подобные комментарии показывают, что западные фигуры, такие как Каллас, все еще верят в перспективу стратегической победы над Россией, так что России придется смириться с предложенными условиями мира как побежденной стороне", — отмечается в материале.Одновременно авторы статьи подчеркивают, что конфликт между Россией и Украиной стал приносить немалый доход многим западным политическим деятелям.Конфликт на Украине превратилась в прибыльную пирамиду, и Зеленский обещает таким людям, как фон дер Ляйен, что это проданная инвестиция, которая в итоге принесет прибыль, пока не закончится война, когда граждане ЕС будут спрашивать, не исчезли ли все их налоговые деньги. <…> Но Европа причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис. Вот почему западные лидеры не могут признать, что проиграли войну, потому что с самого начала они говорили своим избирателям, что Украина обязательно победит", — подчеркивается в публикации.Согласно данным Министерства обороны России, за последние сутки российские вооруженные силы поразили объекты, связанные с энергетической и транспортной инфраструктурой, поддерживающие украинские военные силы, центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 154 населенных пунктах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.Российские власти неоднократно предупреждали западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют общей ситуации и лишь продлевают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО принимает непосредственное участие в этом противостоянии, не только отправляя военную технику и оборудование, но и обучая кадры.

