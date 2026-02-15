Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260215/svo-867489454.html
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине
Многие политики в Европе игнорируют факты и логику, продолжая рассчитывать на стратегическую победу над Россией в конфликте на Украине, сообщает издание... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T07:39+0300
2026-02-15T07:39+0300
спецоперация на украине
россия
украина
европа
запад
кая каллас
сергей лавров
ес
минобороны рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82686/93/826869302_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_42f123ca54a2b26d934b1d801884760e.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Многие политики в Европе игнорируют факты и логику, продолжая рассчитывать на стратегическую победу над Россией в конфликте на Украине, сообщает издание Strategic Culture."Украина терпит поражения, но лидеры ЕС , похоже, настроены продолжать борьбу. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем нелепое высказывание Кайи Каллас от 10 февраля о том, что Россия должна согласиться на предварительные условия для окончания конфликта, включая будущие ограничения численности российской армии. Подобные комментарии показывают, что западные фигуры, такие как Каллас, все еще верят в перспективу стратегической победы над Россией, так что России придется смириться с предложенными условиями мира как побежденной стороне", — отмечается в материале.Одновременно авторы статьи подчеркивают, что конфликт между Россией и Украиной стал приносить немалый доход многим западным политическим деятелям.Конфликт на Украине превратилась в прибыльную пирамиду, и Зеленский обещает таким людям, как фон дер Ляйен, что это проданная инвестиция, которая в итоге принесет прибыль, пока не закончится война, когда граждане ЕС будут спрашивать, не исчезли ли все их налоговые деньги. &lt;…&gt; Но Европа причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис. Вот почему западные лидеры не могут признать, что проиграли войну, потому что с самого начала они говорили своим избирателям, что Украина обязательно победит", — подчеркивается в публикации.Согласно данным Министерства обороны России, за последние сутки российские вооруженные силы поразили объекты, связанные с энергетической и транспортной инфраструктурой, поддерживающие украинские военные силы, центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 154 населенных пунктах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.Российские власти неоднократно предупреждали западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют общей ситуации и лишь продлевают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО принимает непосредственное участие в этом противостоянии, не только отправляя военную технику и оборудование, но и обучая кадры.
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867185236.html
украина
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82686/93/826869302_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_96d7926cb5d47ed05ecbf19b1f116caf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, европа, запад, кая каллас, сергей лавров, ес, минобороны рф, мид
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Кая Каллас, Сергей Лавров, ЕС, Минобороны РФ, МИД
07:39 15.02.2026
 
"России придется смириться". На Западе сообщили о плане операции на Украине

Strategic Culture: часть Запада все еще надеется на стратегическое поражение РФ

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк#Показательный пуск ракеты из комплекса "Точка-У" на полигоне Луга в Ленинградской области
#Показательный пуск ракеты из комплекса Точка-У на полигоне Луга в Ленинградской области - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Многие политики в Европе игнорируют факты и логику, продолжая рассчитывать на стратегическую победу над Россией в конфликте на Украине, сообщает издание Strategic Culture.
"Украина терпит поражения, но лидеры ЕС , похоже, настроены продолжать борьбу. Ничто не иллюстрирует это лучше, чем нелепое высказывание Кайи Каллас от 10 февраля о том, что Россия должна согласиться на предварительные условия для окончания конфликта, включая будущие ограничения численности российской армии. Подобные комментарии показывают, что западные фигуры, такие как Каллас, все еще верят в перспективу стратегической победы над Россией, так что России придется смириться с предложенными условиями мира как побежденной стороне", — отмечается в материале.
Одновременно авторы статьи подчеркивают, что конфликт между Россией и Украиной стал приносить немалый доход многим западным политическим деятелям.
Конфликт на Украине превратилась в прибыльную пирамиду, и Зеленский обещает таким людям, как фон дер Ляйен, что это проданная инвестиция, которая в итоге принесет прибыль, пока не закончится война, когда граждане ЕС будут спрашивать, не исчезли ли все их налоговые деньги. <…> Но Европа причиняет себе экономический вред, одновременно впадая в политический кризис. Вот почему западные лидеры не могут признать, что проиграли войну, потому что с самого начала они говорили своим избирателям, что Украина обязательно победит", — подчеркивается в публикации.
Согласно данным Министерства обороны России, за последние сутки российские вооруженные силы поразили объекты, связанные с энергетической и транспортной инфраструктурой, поддерживающие украинские военные силы, центральную базу ракетно-артиллерийского вооружения, места хранения и запуска беспилотных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников в 154 населенных пунктах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
Российские власти неоднократно предупреждали западные страны, что поставки вооружений Украине не меняют общей ситуации и лишь продлевают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО принимает непосредственное участие в этом противостоянии, не только отправляя военную технику и оборудование, но и обучая кадры.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
"Это невероятно". Ход Украины против России вызвал изумление на Западе
4 февраля, 17:12
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЕВРОПАЗАПАДКая КалласСергей ЛавровЕСМинобороны РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала