https://1prime.ru/20260215/teriberka-867509203.html

Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки

Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки - 15.02.2026, ПРАЙМ

Туристка рассказала, как выбиралась из заснеженной Териберки

Несколько машин с туристами, застрявшими по дороге из Териберки в Мурманск, утром в воскресенье вывезли организованно колоннами со спецтранспортом, однако... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T21:57+0300

2026-02-15T21:57+0300

2026-02-15T21:57+0300

бизнес

россия

общество

мурманск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846160007_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e08d35f25e87f10ec47182dbcfbd7cf7.jpg

МУРМАНСК, 15 фев – ПРАЙМ. Несколько машин с туристами, застрявшими по дороге из Териберки в Мурманск, утром в воскресенье вывезли организованно колоннами со спецтранспортом, однако погодные условия, метель, плохая видимость и сугробы выше машин, а также участки с непростым рельефом осложняют этот процесс, и многие автомобили и автобусы по-прежнему ждут возможности выехать, рассказала РИА Новости туристка из Москвы Наталья Бурлинова. "Мне, честно говоря, было страшновато, потому что я никогда не была на Севере, плюс метель, минус 20, не было понимания, сможем ли мы проехать. Дорога была расчищена, но сугробы были выше машины местами", - рассказала собеседница агентства. Наталья рассказала, что приехала в Териберку в субботу утром, вечером планировала вернуться. Дорога в село перекрыта уже несколько дней, но ежедневно организуются колонны, возглавляемые тяжелой техникой. "Мы встали в колонну в 17.00 (время совпадает с мск - ред.), но выехать не смогли – у трактора лопнуло колесо. Мы прождали до полуночи и вернулись в Териберку. Ночь провели в местном Доме культуры, а утром нам повезло. Мы выехали в 7.00, и нас - около 10 машин и сколько-то еще за нами - выпустили, потом дорогу снова перекрыли", - пояснила Наталья. Наталья рассказала, что туристам на дороге очень помогают местные жители – к застрявшим гостям приезжали сотрудники ДК и библиотеки, помогают и предприниматели. Выбраться из села можно и на вертолете, правда, билет в один конец, по информации туристки, стоит 45 тысяч рублей. По данным регионального минтранса, утром в воскресенье спецтехника попыталась вывести три колонны из 160 автомобилей из села Териберка, дорогу к которой замело. Автомобилисты не могли выбраться из села с вечера субботы. Однако и в воскресенье сделать это оказалось невозможно, и всем водителям было рекомендовано вернуться в село.

https://1prime.ru/20260215/mashiny-867505258.html

мурманск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , мурманск