https://1prime.ru/20260215/ukraina-867486571.html

"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине

"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине

Европейские политики заявляют, что заботятся о населении Украины, однако на практике их помощь ВСУ нацелена исключительно на сохранение собственного влияния,... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T02:19+0300

2026-02-15T02:19+0300

2026-02-15T02:19+0300

спецоперация на украине

европа

украина

запад

всу

цру

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские политики заявляют, что заботятся о населении Украины, однако на практике их помощь ВСУ нацелена исключительно на сохранение собственного влияния, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. <…> Россия будет делать все возможное, чтобы заставить украинцев сдаться. <…> В какой-то момент украинцы должны понять, что европейцам на них наплевать", — заявил он.По мнению Джонсона, Европа цинично прикрывается якобы постоянной заботой о жителях Украины, тем временем обрекает их на смерть во имя достижения собственных корыстных целей."Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть. Европе все равно — вот что самое ужасное во всем этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев", — отметил аналитик.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временного размещения украинских войск и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери в живой силе Вооруженных сил Украины составили до 1230 военных.

https://1prime.ru/20260214/ukraina-867483898.html

европа

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, запад, всу, цру, россия