Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260215/ukraina-867486571.html
"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине
"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине
Европейские политики заявляют, что заботятся о населении Украины, однако на практике их помощь ВСУ нацелена исключительно на сохранение собственного влияния,... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T02:19+0300
2026-02-15T02:19+0300
спецоперация на украине
европа
украина
запад
всу
цру
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские политики заявляют, что заботятся о населении Украины, однако на практике их помощь ВСУ нацелена исключительно на сохранение собственного влияния, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. &lt;…&gt; Россия будет делать все возможное, чтобы заставить украинцев сдаться. &lt;…&gt; В какой-то момент украинцы должны понять, что европейцам на них наплевать", — заявил он.По мнению Джонсона, Европа цинично прикрывается якобы постоянной заботой о жителях Украины, тем временем обрекает их на смерть во имя достижения собственных корыстных целей."Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть. Европе все равно — вот что самое ужасное во всем этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев", — отметил аналитик.По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временного размещения украинских войск и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери в живой силе Вооруженных сил Украины составили до 1230 военных.
https://1prime.ru/20260214/ukraina-867483898.html
европа
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, украина, запад, всу, цру, россия
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, УКРАИНА, ЗАПАД, ВСУ, ЦРУ, РОССИЯ
02:19 15.02.2026
 
"Котел смерти". На Западе раскрыли, что задумали на Украине

Аналитик Джонсон: Европа поддерживает Украину ради сохранения своей власти

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Европейские политики заявляют, что заботятся о населении Украины, однако на практике их помощь ВСУ нацелена исключительно на сохранение собственного влияния, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. <…> Россия будет делать все возможное, чтобы заставить украинцев сдаться. <…> В какой-то момент украинцы должны понять, что европейцам на них наплевать", — заявил он.
По мнению Джонсона, Европа цинично прикрывается якобы постоянной заботой о жителях Украины, тем временем обрекает их на смерть во имя достижения собственных корыстных целей.
"Дело не в спасении украинского народа, а в сохранении власти, влияния и положения Европы. И если в процессе погибнет несколько украинцев, ну, или много украинцев, то так тому и быть. Европе все равно — вот что самое ужасное во всем этом. Запад делает вид, что заботится об интересах и благополучии украинского народа, хотя на самом деле ему абсолютно плевать на украинцев", — отметил аналитик.
По информации Министерства обороны, российские войска за последние сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска беспилотных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временного размещения украинских войск и иностранных наемников в 154 районах Украины. Потери в живой силе Вооруженных сил Украины составили до 1230 военных.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
"Умрете за еврорейх". Слова главы ЕК об Украине ужаснули журналиста
Вчера, 22:17
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАУКРАИНАЗАПАДВСУЦРУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала