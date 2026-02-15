https://1prime.ru/20260215/ukraina-867486987.html

"Совсем плохо". Инцидент на западе Украины вызвал озабоченность в Британии

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В результате ракетных ударов российских вооруженных сил разразился энергетический кризис на Украине, так в эфире YouTube-канала оценил ситуацию британский военный аналитик Александр Меркурис.""Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по Украине. <…> Это был мощный удар. <…> И целями снова стали объекты энергетической инфраструктуры. А всего за несколько часов до этого русские также нанесли удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по крупной электроподстанции на Западной Украине. были Эта подстанция использовалась для получения электроэнергии из Евросоюза", — заявил он.По мнению Меркуриса, удары российской армии по энергетическим объектам на Украине, используемым для нужд военных, стали причиной энергетического кризиса в стране."Тем временем другие ракеты. <…> попали в различные электростанции по всей Украине. <…> Ситуация на Украине тяжелая, <…> а в Киеве дела с электричеством обстоят совсем плохо", — заключил эксперт.В ответ на атаки украинских вооруженных сил на гражданские объекты российская армия регулярно наносит удары по местам размещения личного состава, техники и иностранных наемников, а также по инфраструктурным объектам Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, органы военного управления и связи.Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно указывал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным объектам.

