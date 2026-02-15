https://1prime.ru/20260215/ukraina-867487402.html

2026-02-15T04:52+0300

украина

запад

россия

спецоперация на украине

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Еще два года назад стало понятно, что в украинском конфликте победит Россия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Запад — настоящие мошенники. <…> Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. <…> Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения", — заявил он.Мартьянов также выразил уверенность, что западные политики неизбежно будут искать кого-то, на кого можно свалить вину за их провалы."Запад будет винить в поражении то одного, то другого, то третьего, то "генерала Мороза" — скажут, что русские победили благодаря морозу. Их не исправишь. <…> У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства", — пояснил аналитик.Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки российские вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые служат интересам украинских вооруженных сил, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дальнобойных беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 154 населенных пунктах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.

украина

запад

2026

