"Все кончено". В США раскрыли, что действительно происходит на Украине - 15.02.2026
Спецоперация на Украине
"Все кончено". В США раскрыли, что действительно происходит на Украине
"Все кончено". В США раскрыли, что действительно происходит на Украине
Еще два года назад стало понятно, что в украинском конфликте победит Россия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей... | 15.02.2026
2026-02-15T04:52+0300
2026-02-15T04:52+0300
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Еще два года назад стало понятно, что в украинском конфликте победит Россия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов."Запад — настоящие мошенники. &lt;…&gt; Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. &lt;…&gt; Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения", — заявил он.Мартьянов также выразил уверенность, что западные политики неизбежно будут искать кого-то, на кого можно свалить вину за их провалы."Запад будет винить в поражении то одного, то другого, то третьего, то "генерала Мороза" — скажут, что русские победили благодаря морозу. Их не исправишь. &lt;…&gt; У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства", — пояснил аналитик.Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки российские вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые служат интересам украинских вооруженных сил, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дальнобойных беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 154 населенных пунктах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
украина, запад, россия
УКРАИНА, ЗАПАД, РОССИЯ, Спецоперация на Украине
04:52 15.02.2026
 
"Все кончено". В США раскрыли, что действительно происходит на Украине

Аналитик Мартьянов: еще в 2023 году стало понятно, что в СВО победит Россия

© РИА Новости . Виктор Антонюк
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Еще два года назад стало понятно, что в украинском конфликте победит Россия, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.
"Запад — настоящие мошенники. <…> Они могут писать статьи о том, что у русских заканчиваются ракеты, что русские голодают и едят друг друга. Это все, на что способен Запад. <…> Мы, конечно, знаем, что на Украине уже почти все кончено. Но это произошло еще в 2023 году. Просто эти идиоты продолжают выбрасывать на ветер последние сбережения", — заявил он.
Мартьянов также выразил уверенность, что западные политики неизбежно будут искать кого-то, на кого можно свалить вину за их провалы.
"Запад будет винить в поражении то одного, то другого, то третьего, то "генерала Мороза" — скажут, что русские победили благодаря морозу. Их не исправишь. <…> У них нет ни чести, ни человечности, ни порядочности, ни достоинства", — пояснил аналитик.
Согласно данным Министерства обороны, за последние сутки российские вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые служат интересам украинских вооруженных сил, центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения, местам хранения и запуска дальнобойных беспилотников, а также по пунктам временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников в 154 населенных пунктах Украины. Потери противника составили до 1230 военнослужащих.
"Мог выиграть": в Раде сделали громкое заявление о Зеленском
13 февраля, 21:23
Спецоперация на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала