Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260215/ukraina-867492906.html
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России - 15.02.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России
Украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel."Одной из причин дефицита... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T10:22+0300
2026-02-15T10:22+0300
спецоперация на украине
украина
запад
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_20292ade36aad478c0a55cf490b9cbb3.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel."Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям", — говорится в публикации.По словам военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько объектов, о которых киевские власти предпочитают умалчивать. Издание пишет, что обычно такая скрытность свидетельствует о попадании по военным предприятиям.Кроме того, еще один военный эксперт Фабиан Хоффман добавил, что "Фламинго" — не единственный амбициозный проект на Украине, который так и не дошел до стадии массового производства. Проблема носит системный характер: за громкими маркетинговыми кампаниями и политическим пиаром скрывается технологическая несостоятельность и глубокая коррумпированность оборонного сектора киевского режима, отметил он.Вчера Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что производственная линия "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе. До этого газета Wall Street Journal писала, что у Украины нет средств для выпуска достаточного количества этих ракет, поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что партнеры ранее передавали Киеву.
https://1prime.ru/20260214/donbass-867475769.html
https://1prime.ru/20260207/zelenskiy-867271580.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863409102_203:0:2054:1388_1920x0_80_0_0_47122cd1e7ec1010cf37e89590924470.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, киев
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев
10:22 15.02.2026
 
На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России

Tagesspiegel: украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом Киева

© РИА Новости . Минобороны РоссииБоевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
© РИА Новости . Минобороны России
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel.

"Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям", — говорится в публикации.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:07
По словам военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько объектов, о которых киевские власти предпочитают умалчивать. Издание пишет, что обычно такая скрытность свидетельствует о попадании по военным предприятиям.

Кроме того, еще один военный эксперт Фабиан Хоффман добавил, что "Фламинго" — не единственный амбициозный проект на Украине, который так и не дошел до стадии массового производства. Проблема носит системный характер: за громкими маркетинговыми кампаниями и политическим пиаром скрывается технологическая несостоятельность и глубокая коррумпированность оборонного сектора киевского режима, отметил он.

Вчера Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что производственная линия "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе. До этого газета Wall Street Journal писала, что у Украины нет средств для выпуска достаточного количества этих ракет, поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что партнеры ранее передавали Киеву.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.02.2026
Зеленский сделал заявление об окончании конфликта
7 февраля, 12:52
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала