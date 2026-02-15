https://1prime.ru/20260215/ukraina-867492906.html

На Западе сделали пугающее заявление после ударов ВС России

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Украинская ракета "Фламинго" стала провальным проектом из-за ударов ВС России и серьезных проблем внутри страны, пишет Tagesspiegel."Одной из причин дефицита ракет могут быть высокоточные удары российских войск по производственным мощностям", — говорится в публикации.По словам военного аналитика Густава Гресселя, этой зимой на западе Украины было поражено несколько объектов, о которых киевские власти предпочитают умалчивать. Издание пишет, что обычно такая скрытность свидетельствует о попадании по военным предприятиям.Кроме того, еще один военный эксперт Фабиан Хоффман добавил, что "Фламинго" — не единственный амбициозный проект на Украине, который так и не дошел до стадии массового производства. Проблема носит системный характер: за громкими маркетинговыми кампаниями и политическим пиаром скрывается технологическая несостоятельность и глубокая коррумпированность оборонного сектора киевского режима, отметил он.Вчера Зеленский на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что производственная линия "Фламинго" была уничтожена при ракетном ударе. До этого газета Wall Street Journal писала, что у Украины нет средств для выпуска достаточного количества этих ракет, поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что партнеры ранее передавали Киеву.

