ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Американские военные перехватили и досмотрели судно Veronica III, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон. "За ночь силы США провели операцию по реализации права досмотра, морскому перехвату и досмотровой высадке на судно Veronica III, без каких-либо инцидентов, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США", - написал Пентагон в соцсети X. Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана. Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, танкер Veronica III ходит под флагом Панамы.
18:15 15.02.2026
 
США перехватили танкер из-за нарушения санкционного карантина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкНашивка на форме американского военнослужащего
Нашивка на форме американского военнослужащего - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Нашивка на форме американского военнослужащего. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Американские военные перехватили и досмотрели судно Veronica III, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон.
"За ночь силы США провели операцию по реализации права досмотра, морскому перехвату и досмотровой высадке на судно Veronica III, без каких-либо инцидентов, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США", - написал Пентагон в соцсети X.
Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана.
Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, танкер Veronica III ходит под флагом Панамы.
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 01.02.2026
Второй член экипажа захваченного США танкера "Маринера" вернулся домой
1 февраля, 17:42
 
