США перехватили танкер из-за нарушения санкционного карантина

происшествия

нефть

сша

венесуэла

панама

дональд трамп

ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Американские военные перехватили и досмотрели судно Veronica III, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон. "За ночь силы США провели операцию по реализации права досмотра, морскому перехвату и досмотровой высадке на судно Veronica III, без каких-либо инцидентов, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США", - написал Пентагон в соцсети X. Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана. Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, танкер Veronica III ходит под флагом Панамы.

