https://1prime.ru/20260215/usa-867505595.html
США перехватили танкер из-за нарушения санкционного карантина
США перехватили танкер из-за нарушения санкционного карантина - 15.02.2026, ПРАЙМ
США перехватили танкер из-за нарушения санкционного карантина
Американские военные перехватили и досмотрели судно Veronica III, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин на нефть из... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T18:15+0300
2026-02-15T18:15+0300
2026-02-15T18:15+0300
происшествия
нефть
сша
венесуэла
панама
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8d8afaa1176b3a495b1f167e8d6c1b86.jpg
ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Американские военные перехватили и досмотрели судно Veronica III, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин на нефть из Венесуэлы, сообщил Пентагон. "За ночь силы США провели операцию по реализации права досмотра, морскому перехвату и досмотровой высадке на судно Veronica III, без каких-либо инцидентов, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США", - написал Пентагон в соцсети X. Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана. Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, танкер Veronica III ходит под флагом Панамы.
https://1prime.ru/20260201/tanker-867100263.html
сша
венесуэла
панама
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861828034_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_191c4169dcf54bf843f0a7bf7d99b7ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла, панама, дональд трамп
Происшествия, Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, ПАНАМА, Дональд Трамп
США перехватили танкер из-за нарушения санкционного карантина
США перехватили танкер Veronica III из-за нарушения санкционного карантина