"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене
"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене
Участники массово покинули дискуссию с Владимиром Зеленским на мюнхенской конференции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем... | 15.02.2026, ПРАЙМ
общество
мюнхен
владимир зеленский
spiegel
алексей гончаренко
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Участники массово покинули дискуссию с Владимиром Зеленским на мюнхенской конференции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале."Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли", — прокомментировал политик поредевшую публику на мероприятии с главой киевского режима.Депутат подчеркнул, что такое количество свободных мест — редкость для конференции, проходящей в Мюнхене. Более того, по его словам, все американские представители намеренно отсутствовали на выступлении Зеленского."Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло. &lt;…&gt; Сенаторы и конгрессмены, похоже, проигнорировали это мероприятие", — пояснил политик.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.Накануне газета Spiegel сообщила о неудаче Зеленского в переговорах с европейскими партнерами в кулуарах конференции. В статье отмечалось, что встреча, посвященная финансированию украинского вооружения за счёт замороженных российских активов, завершилась неудачно.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
мюнхен
общество , мюнхен, владимир зеленский, spiegel, алексей гончаренко
Общество , Мюнхен, Владимир Зеленский, Spiegel, Алексей Гончаренко
07:28 15.02.2026
 
"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене

Гончаренко: люди массово покинули зал во время выступления Зеленского в Мюнхене

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Участники массово покинули дискуссию с Владимиром Зеленским на мюнхенской конференции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
"Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли", — прокомментировал политик поредевшую публику на мероприятии с главой киевского режима.
© Фото : Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко*Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене
Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене
Депутат подчеркнул, что такое количество свободных мест — редкость для конференции, проходящей в Мюнхене. Более того, по его словам, все американские представители намеренно отсутствовали на выступлении Зеленского.
"Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло. <…> Сенаторы и конгрессмены, похоже, проигнорировали это мероприятие", — пояснил политик.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Накануне газета Spiegel сообщила о неудаче Зеленского в переговорах с европейскими партнерами в кулуарах конференции. В статье отмечалось, что встреча, посвященная финансированию украинского вооружения за счёт замороженных российских активов, завершилась неудачно.
На Западе сообщили о крупном провале Зеленского в Мюнхене
07:24
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
 
ОбществоМюнхенВладимир ЗеленскийSpiegelАлексей Гончаренко
 
 
