"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене
Гончаренко: люди массово покинули зал во время выступления Зеленского в Мюнхене
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Участники массово покинули дискуссию с Владимиром Зеленским на мюнхенской конференции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
"Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли", — прокомментировал политик поредевшую публику на мероприятии с главой киевского режима.
© Фото : Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко*Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене
Пустые места в зале дискуссии с Владимиром Зеленским на конференции в Мюнхене
© Фото : Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко*
Депутат подчеркнул, что такое количество свободных мест — редкость для конференции, проходящей в Мюнхене. Более того, по его словам, все американские представители намеренно отсутствовали на выступлении Зеленского.
"Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло. <…> Сенаторы и конгрессмены, похоже, проигнорировали это мероприятие", — пояснил политик.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.
Накануне газета Spiegel сообщила о неудаче Зеленского в переговорах с европейскими партнерами в кулуарах конференции. В статье отмечалось, что встреча, посвященная финансированию украинского вооружения за счёт замороженных российских активов, завершилась неудачно.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России