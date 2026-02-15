https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867489001.html

"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене

"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене - 15.02.2026, ПРАЙМ

"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене

Участники массово покинули дискуссию с Владимиром Зеленским на мюнхенской конференции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем... | 15.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-15T07:28+0300

2026-02-15T07:28+0300

2026-02-15T07:28+0300

общество

мюнхен

владимир зеленский

spiegel

алексей гончаренко

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/46/841314696_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_cbf1578ee11259b033e719dc5be2b27e.jpg

МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Участники массово покинули дискуссию с Владимиром Зеленским на мюнхенской конференции, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале."Вот так выглядели первые ряды в конце панельной дискуссии с Зеленским. Очень много людей просто ушли", — прокомментировал политик поредевшую публику на мероприятии с главой киевского режима.Депутат подчеркнул, что такое количество свободных мест — редкость для конференции, проходящей в Мюнхене. Более того, по его словам, все американские представители намеренно отсутствовали на выступлении Зеленского."Такие дискуссии и выступления обычно посещают много людей, тем более это Мюнхенская конференция, здесь полно высокопоставленных гостей. Но Зеленскому не повезло. <…> Сенаторы и конгрессмены, похоже, проигнорировали это мероприятие", — пояснил политик.Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля.Накануне газета Spiegel сообщила о неудаче Зеленского в переговорах с европейскими партнерами в кулуарах конференции. В статье отмечалось, что встреча, посвященная финансированию украинского вооружения за счёт замороженных российских активов, завершилась неудачно.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России

https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867488671.html

мюнхен

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мюнхен, владимир зеленский, spiegel, алексей гончаренко