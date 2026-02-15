Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867489317.html
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского - 15.02.2026, ПРАЙМ
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского
Вчерашние речи Владимира Зеленского в Мюнхене о стремлении Украины к вступлению в НАТО указывают на его неспособность здраво рассуждать, заявил бывший... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T07:31+0300
2026-02-15T07:31+0300
владимир зеленский
нато
виктор орбан
сша
spiegel
мюнхен
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вчерашние речи Владимира Зеленского в Мюнхене о стремлении Украины к вступлению в НАТО указывают на его неспособность здраво рассуждать, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, выступая на YouTube-канале."Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. &lt;…&gt; Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — сообщил военный.Ранее газета Spiegel сообщила, что Зеленский не достиг успеха на переговорах с европейскими партнерами во время мюнхенской конференции. В статье упоминается о провале встречи, касающейся финансирования вооружения Украины за счет замороженных российских активов.Ранее Зеленский, выступая на втором дне этой конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867489001.html
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867488671.html
сша
мюнхен
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, нато, виктор орбан, сша, spiegel, мюнхен, украина, общество , мировая экономика
Владимир Зеленский, НАТО, Виктор Орбан, США, Spiegel, Мюнхен, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика
07:31 15.02.2026
 
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского

Дэвис: обсуждая вступление в НАТО, Зеленский демонстрирует свою неадекватность

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вчерашние речи Владимира Зеленского в Мюнхене о стремлении Украины к вступлению в НАТО указывают на его неспособность здраво рассуждать, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, выступая на YouTube-канале.
"Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. <…> Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — сообщил военный.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
"Много людей просто ушли": Зеленский попал в конфуз в Мюнхене
07:28
Ранее газета Spiegel сообщила, что Зеленский не достиг успеха на переговорах с европейскими партнерами во время мюнхенской конференции. В статье упоминается о провале встречи, касающейся финансирования вооружения Украины за счет замороженных российских активов.
Ранее Зеленский, выступая на втором дне этой конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
На Западе сообщили о крупном провале Зеленского в Мюнхене
07:24
 
Владимир ЗеленскийНАТОВиктор ОрбанСШАSpiegelМюнхенУКРАИНАОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала