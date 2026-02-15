https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867489317.html
"Просто сошел с ума": в США ужаснулись последними высказываниями Зеленского
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Вчерашние речи Владимира Зеленского в Мюнхене о стремлении Украины к вступлению в НАТО указывают на его неспособность здраво рассуждать, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис, выступая на YouTube-канале."Зеленский продолжает настаивать на включении армии в НАТО. Даже на данном этапе, несмотря на то что Россия с самого начала и каждый день на протяжении четырех лет заявляла, что Украина в НАТО — путь к войне. <…> Это показывает, что Зеленский не просто сошел с ума. Дело в том, что его мозг больше не может функционировать. Это не оскорбление, это реальная проблема. Его мозг настолько закостенел, что он не может думать ни о чем, кроме того, чего хочет. Он не может мыслить рационально", — сообщил военный.Ранее газета Spiegel сообщила, что Зеленский не достиг успеха на переговорах с европейскими партнерами во время мюнхенской конференции. В статье упоминается о провале встречи, касающейся финансирования вооружения Украины за счет замороженных российских активов.Ранее Зеленский, выступая на втором дне этой конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
