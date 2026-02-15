Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал истеричное заявление - 15.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260215/zelenskiy-867500773.html
Зеленский сделал истеричное заявление
Зеленский сделал истеричное заявление - 15.02.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал истеричное заявление
Владимир Зеленский снова публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует издание "Европейская... | 15.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-15T15:55+0300
2026-02-15T15:55+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
венгрия
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует издание "Европейская правда".Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства."И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — попытался съязвить Зеленский.Накануне глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
https://1prime.ru/20260214/donbass-867475769.html
https://1prime.ru/20260130/zelenskiy-867042882.html
украина
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, венгрия, виктор орбан, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
15:55 15.02.2026
 
Зеленский сделал истеричное заявление

Зеленский второй раз за сутки публично оскорбил Орбана

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2026
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский снова публично оскорбил премьера Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует издание "Европейская правда".

Во время церемонии вручения премии имени Эвальда фон Кляйста глава киевского режима обратился к лидерам стран-партнеров со словами благодарности за поддержку Украины. Он упомянул и главу венгерского правительства.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о Донбассе
Вчера, 12:07
"И я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе быть лучше. Лучше хотя бы для того, чтобы мы никогда не становились такими, как он, человеком, который как будто забыл о значении слова стыд", — попытался съязвить Зеленский.
Накануне глава киевского режима, выступая на конференции, по-хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот "думает о росте своего живота, а не армии". В ответ венгерский политик поблагодарил Зеленского за возможность всем оценить, насколько уместно принимать Украину в ЕС.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
30 января, 11:48
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала