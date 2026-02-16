Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника" - 16.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260216/oreshnik-867514961.html
"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника"
"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника" - 16.02.2026, ПРАЙМ
"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника"
Киевский режим испытывает постоянное чувство угрозы в связи с возможным использованием российскими военными ракеты "Орешник", что значительно подрывает... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T03:05+0300
2026-02-16T03:05+0300
спецоперация на украине
валерий герасимов
рада
вс рф
всу
запад
киев
мировая экономика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Киевский режим испытывает постоянное чувство угрозы в связи с возможным использованием российскими военными ракеты "Орешник", что значительно подрывает стабильность Украины, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой "Орешник", по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. &lt;…&gt; Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами "Орешник. &lt;…&gt; Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел "Орешник" на Украину. &lt;…&gt; В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность", — рассказал эксперт.Аналитик утверждает, что подобное состояние тревоги делает слабые стороны украинской обороны еще более очевидными. При этом, достигнутое Россией военно-стратегическое преимущество, включая "Орешник", может стать серьезной проблемой для Украины в ходе ожидаемой наступательной операции России в ближайшие 43 дня, к апрелю, отмечает Меркурис."Русские это видят, они все наблюдают, они, очевидно, ко всему этому готовятся. Думаю, все сейчас признают, что крупное российское наступление на Украине не за горами. Вероятно, оно начнется в апреле. Это наиболее логичная дата после весенней оттепели. На этом этапе трудно представить, что Украина сможет этому противостоять", — добавил он.Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска вернули под контроль 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия. По данным Министерства обороны, в последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, при этом ВС России удалось уничтожить до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 единицу бронетехники.
https://1prime.ru/20260216/ssha-867514728.html
https://1prime.ru/20260208/ukraina-867285487.html
запад
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валерий герасимов, рада, вс рф, всу, запад, киев, мировая экономика, украина
Спецоперация на Украине, Валерий Герасимов, Рада, ВС РФ, ВСУ, ЗАПАД, Киев, Мировая экономика, УКРАИНА
03:05 16.02.2026
 
"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника"

Аналитик Меркурис: Киев пребывает в состоянии тревоги из-за опасений "Орешника"

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Киевский режим испытывает постоянное чувство угрозы в связи с возможным использованием российскими военными ракеты "Орешник", что значительно подрывает стабильность Украины, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой "Орешник", по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. <…> Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами "Орешник. <…> Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел "Орешник" на Украину. <…> В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность", — рассказал эксперт.
Флаги Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
"Пусть катятся к черту": в США послали неожиданный сигнал Киеву
02:58
Аналитик утверждает, что подобное состояние тревоги делает слабые стороны украинской обороны еще более очевидными. При этом, достигнутое Россией военно-стратегическое преимущество, включая "Орешник", может стать серьезной проблемой для Украины в ходе ожидаемой наступательной операции России в ближайшие 43 дня, к апрелю, отмечает Меркурис.
"Русские это видят, они все наблюдают, они, очевидно, ко всему этому готовятся. Думаю, все сейчас признают, что крупное российское наступление на Украине не за горами. Вероятно, оно начнется в апреле. Это наиболее логичная дата после весенней оттепели. На этом этапе трудно представить, что Украина сможет этому противостоять", — добавил он.
Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска вернули под контроль 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия. По данным Министерства обороны, в последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, при этом ВС России удалось уничтожить до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 единицу бронетехники.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
"Капитуляция Украины": в США рассказали о неожиданном плане Трампа
8 февраля, 06:29
 
Спецоперация на УкраинеВалерий ГерасимовРадаВС РФВСУЗАПАДКиевМировая экономикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала