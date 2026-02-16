https://1prime.ru/20260216/oreshnik-867514961.html

"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника"

"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника" - 16.02.2026, ПРАЙМ

"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника"

Киевский режим испытывает постоянное чувство угрозы в связи с возможным использованием российскими военными ракеты "Орешник", что значительно подрывает... | 16.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-16T03:05+0300

2026-02-16T03:05+0300

2026-02-16T03:05+0300

спецоперация на украине

валерий герасимов

рада

вс рф

всу

запад

киев

мировая экономика

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Киевский режим испытывает постоянное чувство угрозы в связи с возможным использованием российскими военными ракеты "Орешник", что значительно подрывает стабильность Украины, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой "Орешник", по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. <…> Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами "Орешник. <…> Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел "Орешник" на Украину. <…> В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность", — рассказал эксперт.Аналитик утверждает, что подобное состояние тревоги делает слабые стороны украинской обороны еще более очевидными. При этом, достигнутое Россией военно-стратегическое преимущество, включая "Орешник", может стать серьезной проблемой для Украины в ходе ожидаемой наступательной операции России в ближайшие 43 дня, к апрелю, отмечает Меркурис."Русские это видят, они все наблюдают, они, очевидно, ко всему этому готовятся. Думаю, все сейчас признают, что крупное российское наступление на Украине не за горами. Вероятно, оно начнется в апреле. Это наиболее логичная дата после весенней оттепели. На этом этапе трудно представить, что Украина сможет этому противостоять", — добавил он.Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска вернули под контроль 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия. По данным Министерства обороны, в последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, при этом ВС России удалось уничтожить до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 единицу бронетехники.

https://1prime.ru/20260216/ssha-867514728.html

https://1prime.ru/20260208/ukraina-867285487.html

запад

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

валерий герасимов, рада, вс рф, всу, запад, киев, мировая экономика, украина