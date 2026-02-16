"Не за горами": на Западе рассказали о панике в Киеве из-за "Орешника"
Аналитик Меркурис: Киев пребывает в состоянии тревоги из-за опасений "Орешника"
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Киевский режим испытывает постоянное чувство угрозы в связи с возможным использованием российскими военными ракеты "Орешник", что значительно подрывает стабильность Украины, отметил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"В Киеве нарастает беспокойство из-за предположений, что россияне могут готовить разрушительный удар, возможно, ракетой "Орешник", по правительственным зданиям киевского режима. Даже начались разговоры о том, что западные дипломаты покидают Киев из-за этих опасений. И что интересно, на заседание украинского парламента, Рады, большинство депутатов, не явились. <…> Слухи связывают это с опасениями по поводу потенциального удара ракетами "Орешник. <…> Это все показывает чрезвычайную панику, которую навел "Орешник" на Украину. <…> В любом случае, каким бы ни был эффект от такого удара, его явно достаточно, чтобы вызвать у Киева сильную нервозность", — рассказал эксперт.
Аналитик утверждает, что подобное состояние тревоги делает слабые стороны украинской обороны еще более очевидными. При этом, достигнутое Россией военно-стратегическое преимущество, включая "Орешник", может стать серьезной проблемой для Украины в ходе ожидаемой наступательной операции России в ближайшие 43 дня, к апрелю, отмечает Меркурис.
"Русские это видят, они все наблюдают, они, очевидно, ко всему этому готовятся. Думаю, все сейчас признают, что крупное российское наступление на Украине не за горами. Вероятно, оно начнется в апреле. Это наиболее логичная дата после весенней оттепели. На этом этапе трудно представить, что Украина сможет этому противостоять", — добавил он.
Накануне начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал, что российские войска вернули под контроль 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на сложные зимние условия. По данным Министерства обороны, в последние сутки были освобождены населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное, а также Цветковое в Запорожской области, при этом ВС России удалось уничтожить до 1110 военнослужащих ВСУ, три бронетранспортера и 21 единицу бронетехники.