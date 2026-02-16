https://1prime.ru/20260216/primore-867516203.html
В Приморье главу Фокино оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
В Приморье главу Фокино оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог - 16.02.2026, ПРАЙМ
В Приморье главу Фокино оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по... | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T05:07+0300
2026-02-16T05:07+0300
2026-02-16T05:07+0300
бизнес
общество
экономика
приморье
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867516203.jpg?1771207671
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – ПРАЙМ. Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью, сообщает прокуратура Приморья.
"По итогам рассмотрения постановления прокурора судом глава города Александр Баранов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В ходе новой проверки в феврале 2026 года вновь были зафиксированы факты ненадлежащей организации работы по содержанию улично-дорожной сети в период снегопада.
"В связи с этим прокуратура инициировала вопрос о возбуждении очередного дела об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц администрации", – добавили в надзорном органе.
приморье
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , приморье, рф
Бизнес, Общество , Экономика, Приморье, РФ
В Приморье главу Фокино оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог
Глава Фокино получил штраф в 20 тысяч рублей за несвоевременную очистку дорог
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – ПРАЙМ. Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью, сообщает прокуратура Приморья.
"По итогам рассмотрения постановления прокурора судом глава города Александр Баранов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В ходе новой проверки в феврале 2026 года вновь были зафиксированы факты ненадлежащей организации работы по содержанию улично-дорожной сети в период снегопада.
"В связи с этим прокуратура инициировала вопрос о возбуждении очередного дела об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц администрации", – добавили в надзорном органе.