В Приморье главу Фокино оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог

2026-02-16T05:07+0300
2026-02-16T05:07+0300
бизнес
общество
экономика
приморье
рф
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – ПРАЙМ. Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью, сообщает прокуратура Приморья. "По итогам рассмотрения постановления прокурора судом глава города Александр Баранов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении. В ходе новой проверки в феврале 2026 года вновь были зафиксированы факты ненадлежащей организации работы по содержанию улично-дорожной сети в период снегопада. "В связи с этим прокуратура инициировала вопрос о возбуждении очередного дела об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц администрации", – добавили в надзорном органе.
приморье
рф
бизнес, общество , приморье, рф
Бизнес, Общество , Экономика, Приморье, РФ
05:07 16.02.2026
 
ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – ПРАЙМ. Штраф в 20 тысяч рублей назначили главе Фокино Александру Баранову за то, что в январе 2026 года администрацией города не были приняты исчерпывающие меры по очистке муниципальных дорог и борьбе с наледью, сообщает прокуратура Приморья.
"По итогам рассмотрения постановления прокурора судом глава города Александр Баранов признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований безопасности дорожного движения при содержании дорог). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
В ходе новой проверки в феврале 2026 года вновь были зафиксированы факты ненадлежащей организации работы по содержанию улично-дорожной сети в период снегопада.
"В связи с этим прокуратура инициировала вопрос о возбуждении очередного дела об административном правонарушении в отношении ответственных должностных лиц администрации", – добавили в надзорном органе.
 
ЭкономикаБизнесОбществоПриморьеРФ
 
 
