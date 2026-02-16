https://1prime.ru/20260216/rossija-867513047.html

Россия открыта к диалогу с Меркосур, заявил Оверчук

16.02.2026

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия открыта к диалогу с Меркосур, однако необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно. | 16.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия открыта к диалогу с Меркосур, однако необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно. Как пишет газета, Россия в качестве члена ЕАЭС всегда была заинтересована в создании зоны свободной торговли с крупнейшим объединением в Латинской Америке - организацией Меркосур. "РФ оценивает возможные перспективы переговоров и с крупнейшим экономическим блоком региона - Меркосур", - сказал Оверчук газете "Известия". По его словам, с одной стороны, необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно, а с другой, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны, в особенности на экономики ЕАЭС. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. Семнадцатого января Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.

