Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия открыта к диалогу с Меркосур, заявил Оверчук - 16.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260216/rossija-867513047.html
Россия открыта к диалогу с Меркосур, заявил Оверчук
Россия открыта к диалогу с Меркосур, заявил Оверчук - 16.02.2026, ПРАЙМ
Россия открыта к диалогу с Меркосур, заявил Оверчук
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия открыта к диалогу с Меркосур, однако необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно. | 16.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-16T00:51+0300
2026-02-16T00:51+0300
россия
экономика
финансы
рф
латинская америка
южная америка
алексей оверчук
еаэс
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867513047.jpg?1771192286
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия открыта к диалогу с Меркосур, однако необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно. Как пишет газета, Россия в качестве члена ЕАЭС всегда была заинтересована в создании зоны свободной торговли с крупнейшим объединением в Латинской Америке - организацией Меркосур. "РФ оценивает возможные перспективы переговоров и с крупнейшим экономическим блоком региона - Меркосур", - сказал Оверчук газете "Известия". По его словам, с одной стороны, необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно, а с другой, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны, в особенности на экономики ЕАЭС. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента. Семнадцатого января Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
рф
латинская америка
южная америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, латинская америка, южная америка, алексей оверчук, еаэс, ес
РОССИЯ, Экономика, Финансы, РФ, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, Алексей Оверчук, ЕАЭС, ЕС
00:51 16.02.2026
 
Россия открыта к диалогу с Меркосур, заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Россия открыта к диалогу с Меркосур

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия открыта к диалогу с Меркосур, однако необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно.
Как пишет газета, Россия в качестве члена ЕАЭС всегда была заинтересована в создании зоны свободной торговли с крупнейшим объединением в Латинской Америке - организацией Меркосур.
"РФ оценивает возможные перспективы переговоров и с крупнейшим экономическим блоком региона - Меркосур", - сказал Оверчук газете "Известия".
По его словам, с одной стороны, необходимо проанализировать, насколько это будет взаимовыгодно, а с другой, есть определенный переговорный ресурс, который сегодня направлен на другие страны, в особенности на экономики ЕАЭС.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Семнадцатого января Евросоюз и Меркосур заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАЮЖНАЯ АМЕРИКААлексей ОверчукЕАЭСЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала