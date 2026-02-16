https://1prime.ru/20260216/ssha-867514728.html

"Пусть катятся к черту": в США послали неожиданный сигнал Киеву

"Пусть катятся к черту": в США послали неожиданный сигнал Киеву - 16.02.2026, ПРАЙМ

"Пусть катятся к черту": в США послали неожиданный сигнал Киеву

По информации из киевских источников, государственное руководство Украины уже переживает этап распада, что может приблизить потенциальный развал страны, как... | 16.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. По информации из киевских источников, государственное руководство Украины уже переживает этап распада, что может приблизить потенциальный развал страны, как заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в беседе с Рэйчел Блевинс на её YouTube-канале."Украина, вероятно, распадется как государство. <…> Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство", — сообщил эксперт.По словам аналитика, в рамках развивающегося процесса распада некоторые государства Европы могут получить контроль над западной частью Украины, тогда как Россия имеет шанс интегрировать черноморские территории."Польша и Венгрия смогут делать с Западной Украиной все, что им заблагорассудится, но остальной частью страны ситуация уже определена. Начнется длительный процесс, чтобы сформировать некую свободную конфедерацию, а затем привести в порядок определенные районы, такие как Николаев и Одесса, которые в конечном итоге должны вернуться в состав России. Но все остальное — пусть катятся к черту. Они превращаются в аграрное государство, у них больше нет ничего. <…> Восстановить это невозможно, все кончено", — подытожил Мартьянов.Ранее президент Владимир Путин выразил в интервью India Today мнение, что российские войска либо освободят контролируемые Киевом регионы силовым путем, либо ВСУ самостоятельно покинут их, прекратив насилие над местными жителями. Глава США Дональд Трамп также неоднократно настаивал на том, чтобы Зеленский скорее заключил мирное соглашение, дабы избежать дальнейшей утраты территорий.

