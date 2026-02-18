Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть ускорили рост - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620667.html
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть ускорили рост - 18.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T18:29+0300
2026-02-18T18:29+0300
нефть
сша
иран
женева
дональд трамп
джей ди вэнс
saxo bank
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,06% относительно предыдущего закрытия - до 69,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 64,25 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1,6%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Ирана. Во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у Штатов "очень мощные вооруженные силы", и они сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе. В то же время ряд аналитиков считают маловероятными какие-либо действия со стороны США, поскольку президент страны Дональд Трамп вряд ли допустит повышение цен на нефтепродукты. "Я циник и по-прежнему не верю, что Трамп рискнет повысить цены на бензин в год выборов, когда доступность является одной из приоритетных задач", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620498.html
сша
иран
женева
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, иран, женева, дональд трамп, джей ди вэнс, saxo bank, мировая экономика
Нефть, США, ИРАН, ЖЕНЕВА, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, Saxo Bank, Мировая экономика
18:29 18.02.2026
 
Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть ускорили рост до 3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,06% относительно предыдущего закрытия - до 69,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 64,25 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1,6%.
Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Ирана. Во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у Штатов "очень мощные вооруженные силы", и они сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе.
В то же время ряд аналитиков считают маловероятными какие-либо действия со стороны США, поскольку президент страны Дональд Трамп вряд ли допустит повышение цен на нефтепродукты.
"Я циник и по-прежнему не верю, что Трамп рискнет повысить цены на бензин в год выборов, когда доступность является одной из приоритетных задач", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Золотые слитки
Золото дорожает на фоне геополитической неопределенности
Вчера, 18:26
 
НефтьСШАИРАНЖЕНЕВАДональд ТрампДжей Ди ВэнсSaxo BankМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала