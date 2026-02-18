https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620667.html

Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть ускорили рост - 18.02.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T18:29+0300

2026-02-18T18:29+0300

2026-02-18T18:29+0300

нефть

сша

иран

женева

дональд трамп

джей ди вэнс

saxo bank

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,06% относительно предыдущего закрытия - до 69,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 64,25 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1,6%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Ирана. Во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у Штатов "очень мощные вооруженные силы", и они сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе. В то же время ряд аналитиков считают маловероятными какие-либо действия со стороны США, поскольку президент страны Дональд Трамп вряд ли допустит повышение цен на нефтепродукты. "Я циник и по-прежнему не верю, что Трамп рискнет повысить цены на бензин в год выборов, когда доступность является одной из приоритетных задач", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).

https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620498.html

сша

иран

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, иран, женева, дональд трамп, джей ди вэнс, saxo bank, мировая экономика