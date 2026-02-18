https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867620667.html
Мировые цены на нефть ускорили рост
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,06% относительно предыдущего закрытия - до 69,48 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 3,2%, до 64,25 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала примерно на 1,6%. Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Ирана. Во вторник американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что у Штатов "очень мощные вооруженные силы", и они сохраняют возможность любых действий в отношении Ирана после переговоров в Женеве на этой неделе. В то же время ряд аналитиков считают маловероятными какие-либо действия со стороны США, поскольку президент страны Дональд Трамп вряд ли допустит повышение цен на нефтепродукты. "Я циник и по-прежнему не верю, что Трамп рискнет повысить цены на бензин в год выборов, когда доступность является одной из приоритетных задач", - цитирует агентство Блумберг главу отдела товарной стратегии в Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
